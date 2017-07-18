Netflix собрал 100 миллионов подписчиков

Аудитория онлайн-кинотеатр Netflix превысила 100 миллионов подписчиков. Об этом сообщил глава компании Рид Хэйстингс.

Сегодня Netflix является ведущим производителем оригинальных телепроектов. Только в прошлом году команда сервиса выпустила 126 сериалов и фильмов. Самыми же популярными продуктами компании являются сериалы «Карточный домик», «Оранжевый — хит сезона» и «Джессика Джонс».





Netflix предоставляет услуги в более чем 190 странах мира, включая Россию, Беларусь, Украину и Казахстан. Стоимость подписки в странах СНГ в зависимости от тарифного плана составляет 8-12 евро. Смотрить фильмы и сериалы можно на любых устройства, подключенных к интернету.