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Дактилоскоп iPhone 8 может быть встроен в кнопку питания

19.07.2017 17:49 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Сканер отпечатков пальцев iPhone 8 может быть встроен в кнопку питания, если Apple не сможет решить проблемы с его интеграцией в дисплей. Об этом сообщает авторитетное издание Forbes.

К журналистам попали предполагаемые чертежи устройства, на основе которых был создан его рендер. Согласно изображению, кнопка питания в iPhone 8 имеет увеличенный размер. Единственным объяснением этому может быть встроенный в нее дактилоскоп.

Дактилоскоп iPhone 8 может быть встроен в кнопку питания

Также Apple рассматривала вариант размещения сканера отпечатков на задней панели, но его уже избрали основные конкуренты, подражать которым компания не хочет по маркетинговым и юридическим причинам.

iPhone 8 будет представлен уже в сентябре. Однако в продажу гаджет может поступить на несколько месяцев позже из-за технических трудностей с реализацией дактилоскопа.

 
 
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Сканер отпечатков пальцев iPhone 8 может быть встроен в кнопку питания, если Apple не сможет решить...

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