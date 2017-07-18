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Оперативная память подорожает еще на 4-6%
19.07.2017 18:32 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Цены на оперативную память вырастут еще 4-6%. Об этом сообщает агентство Nikkei, ссылаясь на главу компании Nanya Technology.
По данным источника, дефицит предложения на рынке ОЗУ сократится к концу этого года, а полностью исчезнет только в течении следующего года. В текущем квартале ожидается рост цен на 4-6%.
На фоне высокого спроса производители оперативной памяти продолжают наращивать прибыль. Так, Nanya Technology заработала во втором квартале на 41,4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2016-го года.
Недостаток предложения ОЗУ связан с резким скачком ее использования производителями мобильных устройств, ноутбуков, умных телевизоров, носимых компьютеров и прочей потребительской электроники.
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Цены на оперативную память вырастут еще 4-6%. Об этом сообщает агентство Nikkei, ссылаясь на главу...
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