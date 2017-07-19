Около 63% всех проданных смартфонов Apple все еще используются

Не менее 62,6% смартфонов Apple реализованных в течение последних десяти лет все еще используются сегодня. Об этом говорится в исследовании компании Newzoo.

Самыми популярными смартфонами Apple являются iPhone 6 и 6s, на долю которых приходится 21% и 18% пользователей соответственно. На третьем месте находится iPhone 7 с долей 11%.





Интересно, что iPhone 7 Plus по распространенности проигрывает даже моделям четвертого и пятого поколений, что указывает на отсутствие интереса у покупателей к устройствам с двойной камерой.

Первый iPhone вышел в 2007 году. С тех пор компания продала 1,163 миллиарда аппаратов или 15% от мировых поставок смартфонов. На сегодняшний день каждый четвертый владелец смартфона пользуется iPhone.