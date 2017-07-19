До 8600 км/ч. В России показали модель гиперзвукового пассажирского самолета

Центральный аэрогидродинамический институт имени Жуковского представил на авиасалоне МАКС-2017 модель гиперзвукового пассажирского самолета HEXAFLY-INT. Об этом сообщает издание N+1.



Фото: Василий Сычев / nplus1.ru

На выставочном стенде института рассказали, что работы ведутся в рамках совместного с Евросоюзом и Австралией проекта, конечной целью которого является испытание демонстратора на гиперзвуковой скорости.

Одним из основных направлений исследований авиастроительных компаний сегодня являются сверхзвуковые пассажирские самолеты. Такие летательные аппараты могут начать выполнять полеты самое ранее в середине 2020-х годов. Одновременно исследования ведутся и в области полетов на гиперзвуковой скорости, однако они пока носят больше теоретический, нежели практический характер.

Представленная институтом модель гиперзвукового пассажирского самолета предназначена для проведения исследований в аэродинамической трубе. В первую очередь она должна помочь в определении оптимального соотношения между внутренним полезным объемом летательного аппарата и сечением воздухозаборника гиперзвукового прямоточного воздушно-реактивного двигателя.



Фото: Василий Сычев / nplus1.ru

Аппарат выполняется по схеме несущего корпуса, при которой в полете значительная часть подъемной силы образуется на широком фюзеляже. Модель также оснащена коротким крылом большой стреловидности и двумя килями. В рамках проекта планируется создать демонстратор технологий длиной около трех метров.

Согласно действующим планам, демонстратор технологий HEXAFLY-INT должен будет показать возможность стабильного и управляемого полета на скорости не менее семи чисел Маха (около 8,6 тысячи километров в час). Когда именно может состояться первый полет аппарата, пока неизвестно. Проект HEXAFLY-INT, стартовавший в 2014 году, рассчитан до апреля 2019 года.

В августе 2015 года европейский авиастроительный концерн Airbus, также участвующий в проекте HEXAFLY-INT, получил патент на гиперзвуковой пассажирский самолет с тремя типами двигателей. По оценке компании, новое транспортное средство сможет в полете развивать скорость до 4,5 числа Маха (около 5,2 тысячи километров в час).

В передней части фюзеляжа гиперзвукового самолета будут размещаться обычные турбовентиляторные реактивные двигатели, под консолями крыла — гиперзвуковые прямоточные воздушно-реактивные двигатели, а в хвостовой части — ракетные силовые установки. Каждый из двигателей должен участвовать в определенном этапе набора высоты и скорости полета.

Использование сразу нескольких типов двигателей в гиперзвуковом самолете необходимо, потому что каждый из них может работать только в своем узком пределе скоростей. Ракетные двигатели необходимы в качестве промежуточного звена между турбовентиляторными и гиперзвуковыми двигателями. Они могут обеспечить интенсивный разгон, но не могут работать длительное время.

Фюзеляж перспективного самолета планируется сделать с удлиненной узкой носовой частью и одним вертикальным килем. В центре он будет расширяться, а затем снова сужаться к хвостовой части. Крыло самолета планируется расположить над фюзеляжем. Оно будет дельтовидным, причем передняя его кромка будет начинаться чуть раньше расширения фюзеляжа.