Как производится утилизация старой техники?

Для того чтобы заниматься на постоянной основе утилизацией и переработкой вышедшей из строя оргтехники, необходимо иметь в наличии все необходимые акты...

Все имеющиеся отходы, как правило, можно разделить на пять специальных групп, отличающихся классом своей опасности. Где пятый класс отходов, является наименее представляющим опасность для человека и окружающей среды. Переработка и утилизация устаревшей оргтехники, в основном требует от предпринимателей наличие необходимой лицензии, позволяющей перерабатывать отходы третьей группы опасности, то есть всего списанного оборудования, представляющего собой офисную технику. При всем этом помещения, средства транспортировки, хранения и переработки, должны соответствовать всем необходимым требованиям санитарно-эпидемиологических служб. Подтверждая это необходимым пакетом актов, и заключений. Если нет возможности утилизировать, на помощь придет скупка радиодеталей в Тольятти, где заберут все детали по высокой цене.

В лицензии на утилизацию офисной техники должно входить разрешение на утилизацию вторичных драгоценных металлов. Для чего необходимым будет получить также «Свидетельство о взятии на учет Государственной Инспекции Пробирного надзора. В таких случаях все предприятия, перерабатывающие списанную оргтехнику без внесения изменений в бухгалтерскую отчетность, несут материальную и административную ответственность.