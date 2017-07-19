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Как производится утилизация старой техники?

20.07.2017 08:52 — Новости Hi-Tech | Сетевые решения  
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Для того чтобы заниматься на постоянной основе утилизацией и переработкой вышедшей из строя оргтехники, необходимо иметь в наличии все необходимые акты заверенные на законодательном уровне, позволяющие получить лицензию на право деятельности, в этой сфере. В случаях не выполнения своих обязательств по утилизации, вина за не переработанные отходы ложится как на предприятие, так и на хозяина поломанной техники. Весь процесс передачи оргтехники возможен только в том случае, когда у принимающей стороны имеются все необходимые документы для проведения данного вида работ. То есть выполнять работы по утилизации может исключительно, то предприятие, которое имеет в своем наличии разрешение на сбор, обезвреживание, транспортировку и захоронение отходов с первого по четвертый класс опасности. Также ко всем отходам, которые могут считаться производственными, можно отнести такой вид товара, что, к сожалению, утратил свой потребительский вид и технические возможности. Смотрите на сайте, <a href="http://diamondhand.ru">как получить лицензию на утилизацию оргтехники</a> в специализированной организации. Без разрешения никто не имеет права проводить утилизацию отходов, так как это мероприятие регулируется нормами и правами. </p>
<p>Все имеющиеся отходы, как правило, можно разделить на пять специальных групп, отличающихся классом своей опасности. Где пятый класс отходов, является наименее представляющим опасность для человека и окружающей среды. Переработка и утилизация устаревшей оргтехники, в основном требует от предпринимателей наличие необходимой лицензии, позволяющей перерабатывать отходы третьей группы опасности, то есть всего списанного оборудования, представляющего собой офисную технику. При всем этом помещения, средства транспортировки, хранения и переработки, должны соответствовать всем необходимым требованиям санитарно-эпидемиологических служб. Подтверждая это необходимым пакетом актов, и заключений. Если нет возможности утилизировать, на помощь придет <a href="http://diamondhand.ru">скупка радиодеталей в Тольятти</a>, где заберут все детали по высокой цене. </p>
<p>В лицензии на утилизацию офисной техники должно входить разрешение на утилизацию вторичных драгоценных металлов. Для чего необходимым будет получить также «Свидетельство о взятии на учет Государственной Инспекции Пробирного надзора. В таких случаях все предприятия, перерабатывающие списанную оргтехнику без внесения изменений в бухгалтерскую отчетность, несут материальную и административную ответственность. </p>
 
 
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