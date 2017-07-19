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Ученые сфотографировали самый быстрый объект на Земле
20.07.2017 14:58 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Исследователи провели первое прямое визуальное наблюдение вихрей в сверхпроводниках — и их скорость оказалась намного выше ожидаемой. Научная работа об этом опубликована в журнале
Применение сверхпроводников ограничено тем, что сверхпроводимость подавляется в присутствии магнитных полей. Однако некоторые сверхпроводники —
При температуре ниже критической они способны пропускать магнитный поток в виде квантованных вихрей (их также называют
Сейчас международная команда исследователей под руководством Эли Зельдова из Еврейского института в Иерусалиме продемонтрировала, как вихри движутся в сверхпроводнике и какую скорость они могут развивать.
Они использовали новый метод микроскопии, который позволяет получать магнитные изображения с беспрецедентным разрешением — около 50 нм. Они наблюдали вихри, которые пронизывали тонкую сверхпроводящую пленку.
Оказалось, что вихри двигались со скоростью намного выше предполагаемой — до 20 километров в секунду, или 72000 километров в час. Это почти в 60 раз выше скорости звука и в десятки раз больше скорости движения отдельных атомов и молекул в атмосфере.
Скоростью вихрей сопоставима со скоростью, с которой Земля движется вокруг Солнца. Кстати, если бы эти сами вихри двигались вокруг Земли, они обогнули бы планету за 30 минут.
На фото и видео траектории вихрей видны как размытые линии и выглядят как древовидная структура с общим «стеблем».
В будущем эта технология может позволить исследователям уменьшить движение вихрей и улучшить свойства сверхпроводников.
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Исследователи провели первое прямое визуальное наблюдение вихрей в сверхпроводниках — и их скорость оказалась намного выше ожидаемой. Научная работа об этом...
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