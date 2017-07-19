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Картинка дня: воздушные шарики упали на провода и вызвали взрыв

20.07.2017 16:07 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Два майларовых воздушных шара упали на электропровода — случилось короткое замыкание и очень яркая вспышка. Видео опубликовало местное издание Long Beach Local News.

Инцидент произошел в калифорнийском городе Лонг-Бич неподалеку от трансформатора. LBLN отмечает, что это привело к отключению электроэнергии на несколько часов в нескольких районах.

Майларовые шары также называют фольгированными. Их делают из металлизированного пластика и нейлона, а потом наполняют гелием и используют для украшения.

 
 
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Два майларовых воздушных шара упали на электропровода — случилось короткое замыкание и очень яркая вспышка. Видео опубликовало местное издание Long Beach Local News.

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