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Microsoft дразнит складным смартфоном Surface Phone

20.07.2017 16:02 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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На страничках Microsoft Asure в Twitter и Facebook появилась реклама, посвященная курсам по разработке приложений, на которой запечатлен раскладной смартфон с безрамочным дизайном.

Устройство оснащено складным экраном с магнитными фиксаторами, благодаря которым оно может превращаться в планшет под управлением настольной версии Windows 10.

Очевидно, что изображение было сделано намерено, а значит вполне может оказаться тизером ожидаемого Surface Phone. Любопытно, ведь подобную концепцию раскладного смартфона уже готовит Samsung под кодовым названием Project Valley.

Microsoft дразнит складным смартфоном Surface Phone

Официальный анонс смартфона Surface Phone ожидается весной 2018 года. Поговаривают, что устройство получит поддержку компьютерных программ и периферии.

 
 
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На страничках Microsoft Asure в Twitter и Facebook появилась реклама, посвященная курсам по разработке приложений,...

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