Китайский регулятор полностью рассекретил двухэкранный смартфон Meizu Pro 7

Двухэкранный смартфон Meizu Pro 7 прошел сертификацию в Китае. Местный телекоммуникационный регулятор TENAA полностью рассекретил характеристики и внешность устройства.

Младшая модель Meizu Pro 7 имеет 5,2-дюймовый основной дисплей Super AMOLED с разрешением 1920 x 1080 пикселей, десятиядерный процессор MediaTek Helio X30, 6 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти. Также гаджет может похвастаться сдоенной основной камерой с 12-мегапиксельными сенсорами Sony IMX386 и IMX286. Для селфи предусмотрена 16-мегапикслеьная фронтальная камера.

Дополнительный двухдюймовый экран размещен на задней панели. Однако пока неясно каким он будет: цветным или все-таки монохромным.





Старший Meizu Pro 7 Plus получил восьмиядерный процессор Exynos 8895, 6/8 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти. В остальном аппарат идентичен младшей модели.

Официальный анонс смартфонов Meizu Pro 7 и 7 Plus состоится уже 26 июля. Стоимость составит $486 и $560 соответственно.