ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Голосовой помощник Samsung Bixby официально заработал в США

20.07.2017 18:14 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
Размер текста:
A
A
A
Голосовой помощник Samsung Bixby официально заработал в США

Голосовой помощник Samsung Bixby стал официально доступен американским пользователям смартфонов Galaxy S8 и Galaxy S8+.

На данный момент он уже поддерживает множество популярных приложений, среди которых Google Maps, Google Play Music, Google Play Store, Gmail, YouTube, Facebook, WhatsApp, Instagram, Tumblr, Pandora, Yelp и Uber.

Помощник Bixby позволяет управлять смартфоном с помощью голоса. Например, его можно попросить повернуть фото, проиграть видео или отправить картинку на экран телевизора. Другие ассистенты ничего подобного не умеют.

Голосовой помощник Samsung Bixby официально заработал в США

На данный момент Bixby понимает только корейский и английский языки. Также тестируется версия для китайского рынка. Затем должна быть добавлена поддержка немецкого языка.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Голосовой помощник Samsung Bixby стал официально доступен американским пользователям...

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Китайский регулятор полностью рассекретил двухэкранный смартфон Meizu Pro 7
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика