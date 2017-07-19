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Голосовой помощник Samsung Bixby официально заработал в США
20.07.2017 18:14 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Голосовой помощник Samsung Bixby стал официально доступен американским пользователям смартфонов Galaxy S8 и Galaxy S8+.
На данный момент он уже поддерживает множество популярных приложений, среди которых Google Maps, Google Play Music, Google Play Store, Gmail, YouTube, Facebook, WhatsApp, Instagram, Tumblr, Pandora, Yelp и Uber.
Помощник Bixby позволяет управлять смартфоном с помощью голоса. Например, его можно попросить повернуть фото, проиграть видео или отправить картинку на экран телевизора. Другие ассистенты ничего подобного не умеют.
На данный момент Bixby понимает только корейский и английский языки. Также тестируется версия для китайского рынка. Затем должна быть добавлена поддержка немецкого языка.
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Голосовой помощник Samsung Bixby стал официально доступен американским пользователям...
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