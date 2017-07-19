Голосовой помощник Samsung Bixby официально заработал в США

Голосовой помощник Samsung Bixby стал официально доступен американским пользователям смартфонов Galaxy S8 и Galaxy S8+.

На данный момент он уже поддерживает множество популярных приложений, среди которых Google Maps, Google Play Music, Google Play Store, Gmail, YouTube, Facebook, WhatsApp, Instagram, Tumblr, Pandora, Yelp и Uber.

Помощник Bixby позволяет управлять смартфоном с помощью голоса. Например, его можно попросить повернуть фото, проиграть видео или отправить картинку на экран телевизора. Другие ассистенты ничего подобного не умеют.





На данный момент Bixby понимает только корейский и английский языки. Также тестируется версия для китайского рынка. Затем должна быть добавлена поддержка немецкого языка.