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iPhone 8 с дактилоскопом на задней панели показался на фото

20.07.2017 19:31 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Компания Apple определилась с местом размещением сканера отпечатков пальцев в юбилейном смартфоне iPhone. Он будет находится на задней панели устройства, прямо под логотипом. Об этом свидетельствует «живая» фотография устройства.

На снимке запечатлена задняя панель смартфона, в которой проделано небольшое отверстие под сканер отпечатков пальцев.

iPhone 8 с дактилоскопом на задней панели показался на фото

Изначально компания хотела встроить дактилоскоп в экран. Однако это оказалась не так просто. В связи с чем было принято более просто решение. Также Apple рассматривала возможность размещения сканера отпечатков в кнопке питания, но она имеет слишком малую площадь соприкосновения.

Презентация 5,8-дюймового iPhone 8 с OLED-экраном состоится в сентябре. Стоимость базовой версии может составить $1000.

 
 
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Компания Apple определилась с местом размещением сканера отпечатков пальцев в юбилейном смартфоне iPhone....

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