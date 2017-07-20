iPhone 8 с дактилоскопом на задней панели показался на фото

Компания Apple определилась с местом размещением сканера отпечатков пальцев в юбилейном смартфоне iPhone. Он будет находится на задней панели устройства, прямо под логотипом. Об этом свидетельствует «живая» фотография устройства.

На снимке запечатлена задняя панель смартфона, в которой проделано небольшое отверстие под сканер отпечатков пальцев.





Изначально компания хотела встроить дактилоскоп в экран. Однако это оказалась не так просто. В связи с чем было принято более просто решение. Также Apple рассматривала возможность размещения сканера отпечатков в кнопке питания, но она имеет слишком малую площадь соприкосновения.

Презентация 5,8-дюймового iPhone 8 с OLED-экраном состоится в сентябре. Стоимость базовой версии может составить $1000.