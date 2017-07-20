В DOOM можно будет поиграть бесплатно с 20 июля

Компания Bethesda анонсировала бесплатные выходные в шутере DOOM, сообщает InGame.

Пользователи Xbox One смогут бесплатно попробовать DOOM с 20 июля (19:00 по МСК), ПК – также с 20 июля (20:00 МСК), а пользователи PlayStation 4 – с 27 июля (19:00 МСК)

В рамках бесплатных выходных будут доступны первые две главы сюжетной кампании и неограниченный доступ к сетевой игре и редактору SnapMap. Если вы решите купить DOOM во время бесплатных выходных, ваши успехи в кампании и сетевой игре сохранятся, и вы сможете продолжить игру с того места, на котором остановились.





Также разработчики отказались от сезонного пропуска и открыли всем игрокам все загружаемые дополнения для сетевой игры. В эти три дополнения входят 9 карт, 3 дополнительных вида оружия, 3 демона, новое снаряжение, наборы брони и многое другое.