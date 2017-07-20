ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В DOOM можно будет поиграть бесплатно с 20 июля

20.07.2017 19:02 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
Размер текста:
A
A
A

Компания Bethesda анонсировала бесплатные выходные в шутере DOOM, сообщает InGame.

Пользователи Xbox One смогут бесплатно попробовать DOOM с 20 июля (19:00 по МСК), ПК – также с 20 июля (20:00 МСК), а пользователи PlayStation 4 – с 27 июля (19:00 МСК)

В рамках бесплатных выходных будут доступны первые две главы сюжетной кампании и неограниченный доступ к сетевой игре и редактору SnapMap. Если вы решите купить DOOM во время бесплатных выходных, ваши успехи в кампании и сетевой игре сохранятся, и вы сможете продолжить игру с того места, на котором остановились.

В DOOM можно будет поиграть бесплатно с 20 июля

Также разработчики отказались от сезонного пропуска и открыли всем игрокам все загружаемые дополнения для сетевой игры. В эти три дополнения входят 9 карт, 3 дополнительных вида оружия, 3 демона, новое снаряжение, наборы брони и многое другое.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компания Bethesda анонсировала бесплатные выходные в шутере DOOM, сообщает InGame. Пользователи Xbox One смогут...

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Анонсированы продолжения Batman, The Walking Dead и The Wolf Among Us
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика