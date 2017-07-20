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Анонсированы продолжения Batman, The Walking Dead и The Wolf Among Us
20.07.2017 19:01 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Студия Telltale Games анонсировала продолжения интерактивных сериалов Batman, The Walking Dead и The Wolf Among Us,
Первый эпизод Batman: The Enemy Within появится 8 августа этого года на PC, PlayStation 4 и Xbox One. В начале второго сезона Тёмный рыцарь столкнётся с Загадочником, который является лишь предвестником более масштабного кризиса в Готэм-сити.
Заключительный сезон The Walking Dead, который завершит историю Клементины, стартует в 2018 году на консолях и персональных компьютерах. Подробностей пока нет.
The Wolf Among Us 2 также выйдет в 2018 году на консолях и персональных компьютерах. Во втором сезоне разработчики обещают рассказать свежую историю с участием знакомых персонажей. В частности, в игре появятся Серый Волк и Белоснежка. Также отмечается, что новая часть является самостоятельным продуктом, который не имеет связи с первым сезоном.
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Студия Telltale Games анонсировала продолжения интерактивных сериалов Batman, The Walking Dead и The Wolf Among Us, сообщает...
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