Анонсированы продолжения Batman, The Walking Dead и The Wolf Among Us

Студия Telltale Games анонсировала продолжения интерактивных сериалов Batman, The Walking Dead и The Wolf Among Us, сообщает InGame.

Первый эпизод Batman: The Enemy Within появится 8 августа этого года на PC, PlayStation 4 и Xbox One. В начале второго сезона Тёмный рыцарь столкнётся с Загадочником, который является лишь предвестником более масштабного кризиса в Готэм-сити.

Заключительный сезон The Walking Dead, который завершит историю Клементины, стартует в 2018 году на консолях и персональных компьютерах. Подробностей пока нет.

The Wolf Among Us 2 также выйдет в 2018 году на консолях и персональных компьютерах. Во втором сезоне разработчики обещают рассказать свежую историю с участием знакомых персонажей. В частности, в игре появятся Серый Волк и Белоснежка. Также отмечается, что новая часть является самостоятельным продуктом, который не имеет связи с первым сезоном.