Официально: Samsung Galaxy Note 8 представят 23 апреля. Опубликованы фото и характеристики

Компания Samsung официально озвучила дату и место проведения своего следующего большого мероприятия Unpacked — 23 августа. Очевидно, что там будет анонсирован новый стилусный флагман Galaxy Note 8 — это понятно по картинке приглашения.





Тем временем в сети появилась очередная порция пресс-фотографий устройства. На сей раз от одного из крупных поставщиков чехлов. Samsung Galaxy Note 8 на них можно рассмотреть со всех сторон:

Напомним, по самой последней информации, Samsung Galaxy Note 8 получит 6,3-дюймовый Super AMOLED-дисплей с разрешением QHD+, чипсет Exynos 8895 или Snapdragon 835, 6 ГБ оперативной и 64/128 ГБ постоянной памяти, двойную 12-Мп основную и 8-Мп фронтальную камеры, сканер отпечатка пальца и радужки глаза, защищенный по стандартам IP68 корпус из стекла и металла, а также аккумулятор на 3300 мАч.





А пока в Беларуси пользуются популярностью флагманы Samsung первой половины года — Galaxy S8 и Galaxy S8+ . Лучшие цены на них смотрите ниже: