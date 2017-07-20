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Официально: Samsung Galaxy Note 8 представят 23 апреля. Опубликованы фото и характеристики
21.07.2017 08:06 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Компания Samsung
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Напомним, по самой последней информации, Samsung Galaxy Note 8 получит 6,3-дюймовый Super AMOLED-дисплей с разрешением QHD+, чипсет Exynos 8895 или Snapdragon 835, 6 ГБ оперативной и 64/128 ГБ постоянной памяти, двойную 12-Мп основную и 8-Мп фронтальную камеры, сканер отпечатка пальца и радужки глаза, защищенный по стандартам IP68 корпус из стекла и металла, а также аккумулятор на 3300 мАч.
А пока в Беларуси пользуются популярностью флагманы Samsung первой половины года —
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Компания Samsung официально озвучила дату и место проведения своего следующего большого мероприятия Unpacked — 23 августа. Очевидно, что там будет анонсирован новый...
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