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Официально: Samsung Galaxy Note 8 представят 23 апреля. Опубликованы фото и характеристики

21.07.2017 08:06 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Компания Samsung официально озвучила дату и место проведения своего следующего большого мероприятия Unpacked — 23 августа. Очевидно, что там будет анонсирован новый стилусный флагман Galaxy Note 8 — это понятно по картинке приглашения.

Официально: Samsung Galaxy Note 8 представят 23 апреля. Опубликованы фото и характеристики

Тем временем в сети появилась очередная порция пресс-фотографий устройства. На сей раз от одного из крупных поставщиков чехлов. Samsung Galaxy Note 8 на них можно рассмотреть со всех сторон:

Официально: Samsung Galaxy Note 8 представят 23 апреля. Опубликованы фото и характеристикиОфициально: Samsung Galaxy Note 8 представят 23 апреля. Опубликованы фото и характеристики

Напомним, по самой последней информации, Samsung Galaxy Note 8 получит 6,3-дюймовый Super AMOLED-дисплей с разрешением QHD+, чипсет Exynos 8895 или Snapdragon 835, 6 ГБ оперативной и 64/128 ГБ постоянной памяти, двойную 12-Мп основную и 8-Мп фронтальную камеры, сканер отпечатка пальца и радужки глаза, защищенный по стандартам IP68 корпус из стекла и металла, а также аккумулятор на 3300 мАч.

Официально: Samsung Galaxy Note 8 представят 23 апреля. Опубликованы фото и характеристики

А пока в Беларуси пользуются популярностью флагманы Samsung первой половины года — Galaxy S8 и Galaxy S8+. Лучшие цены на них смотрите ниже:

 
 
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Компания Samsung официально озвучила дату и место проведения своего следующего большого мероприятия Unpacked — 23 августа. Очевидно, что там будет анонсирован новый...

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