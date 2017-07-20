Российская газета «КоммерсантЪ» пишет , что шесть хранящихся в Беларуси истребителей Су-30К могут быть проданы Анголе. Информацию о поиске покупателей для этих шести дополнительных самолетов позже подтвердил и директор 558-го авиаремонтного завода (АРЗ) Павел Пинигин на авиасалоне МАКС-2017 (Жуковский). Он рассказал, что поиск покупателя — «это всего лишь вопрос времени» и «никаких существенных проблем не возникает».



Су-30К ВВС Индии. Фото: авиару.рф

Индийские Су-30К были построены в 1996—1998 годах. В это время российская корпорация подписала контракт на поставку ВВС Индии истребителей Су-30МКИ, но развернуть производственные мощности вовремя не смогла, поэтому предложила в качестве временной альтернативы упрощенные Су-30К с обязательством их замены в будущем.

Эти обязательства были выполнены: упрощенные истребители заменили на Су-30МКИ, и в 2011 году 18 возвращенных Индией Су-30К были перегнаны на 558-й АРЗ в Барановичах, после чего «Рособоронэкспорт» начал для них поиск потенциальных покупателей.

Самолеты предлагались Беларуси, Судану, Вьетнаму (завод даже посещала военная делегация из Ханоя), а также Анголе. После визита в Анголу вице-премьера Дмитрия Рогозина в октябре 2013 года был подписан контракт на приобретение 12 индийских машин, а также авиационного вооружения к ним. Всю технику Луанда покупала в кредит размером один миллиард долларов, выданным российским банком ВТБ.

Все истребители предполагалось модернизировать до уровня Су-30КН. в 2015 году командующий ВВС страны генерал Франсиско Афонсо уточнил, что истребители будут поставлены к 2017 году. Однако по состоянию на январь 2017 года ни одного самолета Ангола так и не получила. При этом директор ФСВТС Дмитрий Шугаев, комментируя ситуацию с Су-30К, заявил: «Реализация контракта на поставку в Анголу самолетов продолжается в соответствии с договоренностями, подписанными сторонами».

Собственный источник газеты «КоммерсантЪ» в авиапроме рассказал, что переговоры с Анголой находятся на достаточно ранней стадии, к тому же для приобретения еще шести Су-30К индийской партии ей понадобится отказаться от ряда вооружений, на закупку которых им выдавался кредит.