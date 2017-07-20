Sputnik, Алексей Стефанов

"Простите, сейчас никто не может с вами поговорить, у нас просто аврал какой-то — одна встреча накладывается на другую, не знаем, как все успеть до конца рабочего дня", — встретила корреспондента Sputnik в отдельном офисе на авиасалоне МАКС-2017 начальник отдела рекламы и выставочной деятельности БелТехЭкспорт Елена Гурулева. В первый "президентский" день она и ее коллеги сетовали на то, что из-за затянувшегося официального открытия МАКС-2017 многие встречи с потенциальными клиентами и партнерами не состоялись, но спустя два дня ситуация коренным образом изменилась.



© Sputnik Илья Питалев Авиасалон МАКС-2017 объединит авиацию прошлого и будущего

Изменилась и сама атмосфера в третий день работы авиасалона на аэродроме в подмосковном Жуковском — не было бесконечных оцеплений из сотрудников полиции, бойцов Росгвардии и ОМОНа. От павильона к павильону переходили люди в деловых костюмах, посетители говорили на самых разных языках мира. Не протолкнуться было и в самих павильонах — практически у всех стендов толпились люди, а переговорные комнаты не успевали освобождаться.

"Цели всех выставок обычно одинаковые — поиск покупателей продукции, партнеров по кооперации для изготовления более эффективных, высокотехнологических изделий и надежных поставщиков комплектующих. По всем этим трем направлениям у нас проведены успешные переговоры, состоялись встречи с потенциальными партнерами, покупателями и заказчиками. Контакты с этими компаниями, их представителями будут продолжены, чтобы повысить экспортный потенциал Республики Беларусь, качество выпускаемой продукции, получить новые изделия, в том числе с более высокими характеристиками", — рассказал директор предприятия "Научно-производственный центр многофункциональных беспилотных комплексов" Национальной академии наук Беларуси Юрия Яцына.

В последние два дня он также участвовал в бесконечной череде переговоров и, наконец, освободился. На авиасалоне его компания представила модели различных классов беспилотных авиационных комплексов, которые серийно производятся в Республике Беларусь

"Стенды, рекламные материалы, видеопрезентации заинтересовали наших потенциальных потребителей, партнеров и в том числе зарубежных заказчиков", — сказал корреспонденту Sputnik Яцына.



© Sputnik Алексей Стефанов Директор предприятия "Научно-производственный центр многофункциональных беспилотных комплексов" Национальной академии наук Беларуси Юрия Яцына

Он признался, что во многом успешному деловому сотрудничеству помогает то, что компания участвует на авиасалоне МАКС уже не в первый раз: "Конечно, если бы мы приехали сюда впервые, было бы сложно, а так у нас уже есть партнеры, с которыми мы продолжаем развивать сотрудничество, они приезжают к нам из разных уголков мира".

По словам Юрия Яцына, план встреч был обширным и практически все переговоры состоялись. "Многие наши встречи носят конфиденциальный характер и являются коммерческой тайной, но об одном успешном сотрудничестве могу рассказать — нами подписано соглашение с Рособоронэкспортом. Они хотят экспортировать нашу продукцию, которая производится в Беларуси. Я считаю, что основные задачи, которые мы ставили перед этой выставкой, уже достигнуты, но впереди нас ждут еще два дня работы, и мы надеемся, что план перевыполним", — отметил он.

Из стран бывшего Советского Союза, именно Беларусь представлена в выставочном комплексе авиасалона шире всего. В первый "президентский" день работы авиасалона на отсутствие переговоров сетовали и представители белорусского предприятия "558 Авиационный ремонтный завод" — одного из крупнейших в СНГ предприятий по ремонту и модернизации современной боевой авиационной техники, состоящей на вооружении в Военно-воздушных силах бывшего СССР и зарубежных стран. Но в третий день работы авиасалона ситуация поменялась и возле их стенда.

"Извините, у нас все руководство в переговорках и непонятно, во сколько все эти встречи закончатся, а мы не уполномочены давать комментарии", — извинились перед корреспондентом Sputnik представители "558 Авиационного ремонтного завода". Возвращаться к их стенду приходилось несколько раз, но всякий раз ситуация была похожа — от потенциальных партнеров не было отбоя и ответственные представители завода продолжали вести переговоры.

Череда встреч была и на стенде холдинга "Интеграл", чьи электронные изделия могут применяться, как в быту, так и в любых системах вооружения. Когда же после обеда стало чуть спокойнее, корреспонденту Sputnik удалось поговорить с начальником отдела продаж изделий электронной техники управления маркетинга и продаж "Интеграл" Русланом Богославом.



© Sputnik Алексей Стефанов Начальником отдела продаж изделий электронной техники управления маркетинга и продаж "Интеграл" Руслан Богослав

"Да, уже можно подвести предварительные итоги. Мы провели около трех десятков встреч с нашей целевой аудиторией — главными конструкторами, руководителями направлений по разработке электронных блоков, систем и прочему. Они получили от нас информацию о новых разработках для того, чтобы заложить их в свои изделия и передать другим техническим службам. Задел положен и мы считаем, что это выльется в дальнейшее плодотворное сотрудничество", — рассказал он.

Из бывших стран Советского Союза кроме белорусов на авиасалоне были представлены только представители стран Балтии.

"У нас было много встреч с партнерами по текущим делам и с поставщиками — по будущим проектам. В основном это, конечно, российские компании. Число предприятий очень большое, потому что наш профиль — ремонт и обслуживание вертолетов, а нужные нам детали и комплектующие выпускаются на самых разных предприятиях России. И мы, конечно, пытались поговорить со всеми", — рассказал агентству Sputnik менеджер по снабжению компании Helisota Ауримас Ясинскис из Каунаса.



© Sputnik/ Алексей Стефанов Менеджеры по снабжению компании Helisota Ауримас Ясинскис и Видманте Грималаускаите

По его словам, эти три дня были очень успешными. Домой они улетят в пятницу после обеда и рассчитывают еще провести несколько переговоров с потенциальными клиентами и партнерами.

"Выставки всегда приносят что-то полезное — мы можем найти новых клиентов, они могут узнать, что есть такая компания — Helisota. У нас ведь ремонтируются вертолеты из 40 стран мира — Европы, Азии и Африки. А участвовать в выставках в России нам просто необходимо, поскольку здесь представлено очень много компаний из самых разных стран мира. Нам интересно узнавать что-то новое, смотреть на другие компании и показывать себя", — дополнила слова коллеги менеджер по обслуживанию клиентов Helisota в Европе, РФ и СНГ Видманте Грималаускаите.



© Sputnik Алексей Никольский Президентский день на МАКС-2017

Недалеко от литовского стенда находился и стенд эстонской компании Armscom из Тарту. Однако все три дня там не было представителей, а только стоял включенным монитор с рекламой предприятия и лежали визитки. "Мы тут вообще никого не видели", — в один голос говорили соседи по стенду и в ответ интересовались, что это за загадочная компания.

И, наконец, Латвия представлена на авиасалоне МАКС-2017 ярче всего — пилотажной группой Baltic Bees Jet Team ("Балтийские пчелы"). Уже четвертый раз группа пилотов на самолетах L-39 с пчелиной раскраской и в таких же летных комбинезонах участвует в показательных выступлениях авиасалона и поражает посетителей МАКС своим профессионализмом.

"Мы рады принимать участие в этом авиасалоне, горды этим и я знаю, что организаторы МАКС тоже всегда рады нас видеть", — сказал руководитель Baltic Bees Jet Team Артем Солодухa после показательных выступлений и вместе со своей пилотажной группой отправился отдыхать в гостиницу.

Деловые дни авиасалона МАКС-2017 заканчиваются и начинаются дни шоу-программ, в которых летчикам, в том числе "Балтийским пчелам", предстоит показывать свое пилотажное мастерство посетителям авиасалона, которых, по традиции, будет очень и очень много.