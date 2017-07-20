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14-летний парень сделал "говорящую прачечную" за 99 долларов

21.07.2017 10:44 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Постирать и высушить вещи — несложное занятие, если у вас всё в порядке со зрением. Однако для слепых и слабовидящих задача серьезно усложняется. 14-летний американский подросток Джек ДюПлессис совместно с компанией GE Appliance создал устройство, которое устраняет эту проблему.

14-летний парень сделал "говорящую прачечную" за 99 долларов

Небольшая металлическая коробка так и называется «Talking Laundry» (говорящая прачечная). Она может подключаться к большинству существующих на рынке стиральных машин и сушилок (и даже к будущим, еще не выпущенным устройствам) и значительно упрощать управление этими гаджетами. В частности, речь идет о проговаривании всех команд и оставшегося времени стирки голосом.

Сообщается, что Джек разработал прототип гаджета за выходные. Такое задание ему дал отец, работающий в GE Appliance. Позже в компании доработали устройство и подготовили прототип к серийному производству. Стоимость Talking Laundry в США — 99 долларов.

Цены на популярные в Беларуси стиральные машины смотрите ниже:

 
 
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Постирать и высушить вещи — несложное занятие, если у вас всё в порядке со зрением. Однако для слепых и слабовидящих задача серьезно усложняется. 14-летний...

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