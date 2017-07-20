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В России запретили обход блокировок через VPN и анонимайзеры

21.07.2017 14:32 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Российская Госдума одобрила в третьем чтении закон о запрете анонимайзеров, передает корреспондент РБК. Поправки в закон «О защите информации» одобрили 373 депутата, два проголосовали против и два воздержались.

В России запретили обход блокировок через VPN и анонимайзеры
Фото: Reuters

Принятые нижней палатой поправки запрещают владельцам анонимайзеров и VPN-сервисов предоставлять доступ к сайтам, которые заблокированы на территории России. Также, согласно поправкам, Роскомнадзор получает право блокировать сайты, где будет размещена информация о средствах обхода блокировок.

Также закон предписывает операторам поисковых систем прекращать на территории России выдачу ссылок на информационные ресурсы, включенные в перечень Роскомнадзора.

Ранее эксперты, опрошенные РБК, указывали на то, что в законопроекте заложена опасность. Под запрет могут попасть популярные ресурсы, включая поисковики и магазины приложений.

«В законопроекте заложена возможность расширенной трактовки понятия того, кто может быть признан „владельцем информационных систем, которые могут использоваться на территории России для обхода ограничения доступа“, и не исключено, что Роскомнадзор будет требовать убирать информацию о средствах обхода блокировок под угрозой блокировки самого этого ресурса», — отмечал руководитель «Роскомсвободы» Артем Козлюк.

В Беларуси обход блокировок через анонимайзеры уже запрещен. Согласно постановлению ОАЦ, принятому в феврале 2015 года, список сайтов, подлежащих блокировке, ведет БелГИЭ. Согласно документу, в этот список могут попасть так называемые анонимайзеры, прокси-серверы (в том числе «анонимные сети типа Tor»), которые могут быть использованы для обхода блокировки.

«По факту мы должны находить те прокси-серверы, которые предоставляют доступ к интернет-ресурсам, запрещенным по белорусскому законодательству, — объясняли представители „БелГИЭ“ ранее. — Наша функция — выкладывать их список на нашем сайте, а провайдеры должны ограничивать доступ к ним».

В декабре 2015 года стало известно, что начала работу автоматизированная система поиска анонимайзеров, которая стоила 878 миллионов неденоминированных рублей. В декабре 2016 года белорусские провайдеры начали блокировку анонимного доступа в интернет при помощи сети Tor.

 
 
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Российская Госдума одобрила в третьем чтении закон о запрете анонимайзеров, передает корреспондент РБК. Поправки в закон «О защите информации» одобрили 373...

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