|
2007-2017. Как изменились топовые смартфоны Samsung, Apple и Nokia за 10 лет
21.07.2017 17:34 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
В этом году Apple празднует десятилетний юбилей первого iPhone, перевернувшего мир смартфонов. После его выхода дизайн мобильных гаджетов «унифицировался» — теперь это, как правило, прямоугольные устройства с экраном на всю фронтальную панель. 42.TUT.BY решил вспомнить, какими были флагманские смартфоны 10 лет назад, и как они выглядят сегодня.
Nokia N95 и Nokia 6
В 2007 году финская компания Nokia выпустила в продажу смартфон N95, который стал настоящим хитом и топовым мультимедиа центром.
Шутка ли — 5-мегапиксельная камера с оптикой Carl Zeiss, возможность снимать видео в разрешении 640×360 пикселей, ТВ-выход, чтобы просматривать отснятый материал на большом экране и даже выделенные кнопки для управления музыкой, доступ к которым можно было получить, сдвинув слайдер.
Nokia N95 работал на операционной системе Symbian 9.2, оснащался цветным дисплеем с диагональю 2,6 дюйма (разрешение 320 на 240 пикселей) и 332 МГц процессором. Еще здесь был GPS, а время работы в режиме ожидания составляло 11 дней.
Но уже спустя несколько лет положение компании на рынке стало стремительно ухудшаться, мобильное подразделение было продано Microsoft, а затем вернулось в Финляндию — права на легендарный бренд получила HMD Global.
Пока самый мощный смартфон возрожденного бренда —
У него 5,5-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 1920 на 1080 пикселей, восьмиядерный процессор Snapdragon 430 с частотой в 1,4 ГГц и новейшая операционная система Android 7.1.1 Nougat.
Разрешение основной камеры — 16 Мп. Емкость батареи составляет 3000 мАч. Производитель заявляет, что в режиме ожидания смартфон продержится 768 часов (3G), в режиме разговора — 18 часов (3G).
Samsung i780 и Samsung Galaxy S8
В 2007 году Android-смартфонов еще не было, а компания Samsung была известна, в основном, своими обычными телефонами. Тем не менее и тогда у корейцев были смартфоны — на Symbian и Windows Mobile.
В 2007 году топовым устройством, представленным Samsung, стал Windows-коммуникатор i780.
Смартфон работал на базе системы Microsoft Windows Mobile 6.0 Professional, у него был резистивный 2,55-дюймовый дисплей с разрешением 320×320 пикселей, процессор с частотой 624 МГц, 128 МБ оперативной памяти и 256 МБ постоянно памяти с возможностью расширения.
Кроме того, тут были две камеры — основная 2 Мп и фронтальная 0,3 Мп. За счет большого (для тех устройств) аккумулятора на 1480 мАч смартфон работал до 7 часов в режиме разговора и до 16,5 суток в режиме ожидания.
Главной же его «фишкой» был оптический трекпад под экраном — аналог «мышки», позволяющий быстро перемещать курсор по экрану.
В 2017 году топовым смартфоном компании Samsung является
У Galaxy S8 огромный 5,8-дюймовый экран с разрешением 2960 на 1440 пикселей и очень производительное «железо» с процессором Snapdragon 835 (или Exynos 8895), работающим на частоте в 2,3 ГГц.
Операционная система Galaxy S8 — Android 7.0, разрешение основной камеры составляет 12 Мп — и это сейчас один из лучших камерофонов на рынке, емкость встроенного аккумулятора — 3000 мАч. По
Кроме того, у «основного» флагмана есть более крупная версия —
Sony Ericsson P1 и Sony Xperia XZ Premium
10 лет назад гаджеты Sony еще не избавились от приставки «Ericsson». В основном, тогда это были продвинутые телефоны T-серии или музыкальной линейки Walkman. Тем не менее среди них можно было встретить и смартфоны, например, Sony Ericsson P1.
Sony Ericsson P1 — топовый смартфон компании 2007 года выпуска. Операционной системой для него выступала Symbian 9.1, диагональ экрана равнялась 2,6 дюймам (разрешение — 320 на 240 точек), а в качестве процессора использовался чип с частотой в 208 МГц. Объем оперативки — 128 МБ, что было вполне достаточно на тот момент.
Топовый статус и еще не устаревший в 2007 году резистивный дисплей предполагал наличие стилуса, прячущегося в корпус.
Еще одной особенностью устройства являлась физическая QWERTY-клавиатура с двумя символами на каждой клавише.
Разрешение основной камеры смартфона — 3,15 Мп, емкость батареи — 950 мАч. В режиме ожидания гаджет держался вплоть до 440 часов (2G), в режиме разговора — до 10 часов (2G).
На данный момент актуальная флагманская модель Sony —
Операционная система — Android 7.1 Nougat. Разрешение основной продвинутой камеры Xperia XZ Premium — 19 Мп, фронтальной — 13 Мп, а емкость аккумулятора — 3200 мАч.
HTC TyTN II и HTC U11
10 лет назад HTC был одним из главных проводников ОС Windows Mobile в массы. Эта система позволила производителю OEM-устройств для операторов вырасти в одного из крупнейших игроков рынка смартфонов.
На вторую половину 2000-х пришелся расцвет HTC, и одним из главных устройств тайваньской компании 2007 года стал TyTN II. Его основной фишкой была конструкция горизонтального слайдера, позволяющего пользователю одним махом получить удобную QWERTY-клавиатуру. В собранном состоянии набирать текст было удобнее с помощью входящего в комплект стилуса.
Нынешняя топовая модель в линейке смартфонов компании —
Разрешение модуля основной камеры смартфона — 12 Мп, и эксперты ставят ей очень высокие оценки. А вот емкость встроенного аккумулятора — всего 3000 мАч. По современным меркам не очень много.
Однако главной особенностью гаджета, помимо топовых технических характеристик, стала новая система управления под названием Edge Sense.
В левую и правую грани аппарата встроены специальные сенсоры движения, которые умеют распознавать три степени нажатия. В зависимости от силы сжатия, можно активировать различные функции — например, запуск камеры или вызов голосового помощника.
iPhone (2G) и iPhone 7 Plus
Первая модель iPhone вышла в 2007 году. На тот момент смартфон серьезно отличался от других решений на рынке. Во-первых, он оснащался большим по меркам того времени 3,5-дюймовым экраном (разрешение — 480 на 320 пикселей). Во-вторых, экран был емкостным (не требовал стилуса и удобно управлялся пальцами), а также поддерживал жесты двумя пальцами (мультитач).
Кроме того, здесь вообще не было физической клавиатуры, что было практически немыслимо для топовых смартфонов того времени.
В качестве процессора использовался чип, работающий на частоте в 620 МГц. Емкость встроенного несъемного аккумулятора равнялась 1400 мАч (250 часов работы в режиме ожидания), разрешение основной камеры — 2 Мп.
В отличие от многих флагманов того времени, фронтальной камеры у самого первого iPhone не было, так же, как поддержки 3G и карт памяти, что, впрочем, не помешало ему стать популярным.
Нынешняя топовая модель компании —
Внешне гаджет стал выглядеть более утонченно, но общая дизайнерская концепция в сравнении с оригинальной моделью прослеживается.
Разрешение основной камеры iPhone 7 Plus подросло до 12 Мп (и сейчас их две), а емкость аккумулятора равняется 2900 мАч. Теперь смартфон Apple работает до 384 часов в режиме ожидания.
Наряду со своим «младшим братом» — 4,7-дюймовым
А буквально через пару месяцев нас ждет «юбилейный» iPhone. Судя по последним утечкам, он лишится традиционной кнопки Home и получит экран на всю фронтальную панель. Ожидается, что он будет выглядеть примерно так:
А каким телефоном или смартфоном пользовались 10 лет назад вы? Напишите нам в комментариях!
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В этом году Apple празднует десятилетний юбилей первого iPhone, перевернувшего мир смартфонов. После его выхода дизайн мобильных гаджетов «унифицировался» — теперь...
|
Архив (Новости Hi-Tech)
Комментарии