2007-2017. Как изменились топовые смартфоны Samsung, Apple и Nokia за 10 лет

В этом году Apple празднует десятилетний юбилей первого iPhone, перевернувшего мир смартфонов. После его выхода дизайн мобильных гаджетов «унифицировался» — теперь это, как правило, прямоугольные устройства с экраном на всю фронтальную панель. 42.TUT.BY решил вспомнить, какими были флагманские смартфоны 10 лет назад, и как они выглядят сегодня.



Фото: tweakers.net

Nokia N95 и Nokia 6

В 2007 году финская компания Nokia выпустила в продажу смартфон N95, который стал настоящим хитом и топовым мультимедиа центром.

Шутка ли — 5-мегапиксельная камера с оптикой Carl Zeiss, возможность снимать видео в разрешении 640×360 пикселей, ТВ-выход, чтобы просматривать отснятый материал на большом экране и даже выделенные кнопки для управления музыкой, доступ к которым можно было получить, сдвинув слайдер.





Nokia N95 работал на операционной системе Symbian 9.2, оснащался цветным дисплеем с диагональю 2,6 дюйма (разрешение 320 на 240 пикселей) и 332 МГц процессором. Еще здесь был GPS, а время работы в режиме ожидания составляло 11 дней.



2007 год был «золотым» для Nokia. От Apple вроде бы не ожидалось угроз, а представить Samsung лидером рынка смартфонов было решительно невозможно.

Но уже спустя несколько лет положение компании на рынке стало стремительно ухудшаться, мобильное подразделение было продано Microsoft, а затем вернулось в Финляндию — права на легендарный бренд получила HMD Global.

Пока самый мощный смартфон возрожденного бренда — Nokia 6 (настоящий флагман — Nokia 8 — должны представить на днях).





У него 5,5-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 1920 на 1080 пикселей, восьмиядерный процессор Snapdragon 430 с частотой в 1,4 ГГц и новейшая операционная система Android 7.1.1 Nougat.

Разрешение основной камеры — 16 Мп. Емкость батареи составляет 3000 мАч. Производитель заявляет, что в режиме ожидания смартфон продержится 768 часов (3G), в режиме разговора — 18 часов (3G).

Samsung i780 и Samsung Galaxy S8

В 2007 году Android-смартфонов еще не было, а компания Samsung была известна, в основном, своими обычными телефонами. Тем не менее и тогда у корейцев были смартфоны — на Symbian и Windows Mobile.

В 2007 году топовым устройством, представленным Samsung, стал Windows-коммуникатор i780.

Смартфон работал на базе системы Microsoft Windows Mobile 6.0 Professional, у него был резистивный 2,55-дюймовый дисплей с разрешением 320×320 пикселей, процессор с частотой 624 МГц, 128 МБ оперативной памяти и 256 МБ постоянно памяти с возможностью расширения.

Кроме того, тут были две камеры — основная 2 Мп и фронтальная 0,3 Мп. За счет большого (для тех устройств) аккумулятора на 1480 мАч смартфон работал до 7 часов в режиме разговора и до 16,5 суток в режиме ожидания.

Главной же его «фишкой» был оптический трекпад под экраном — аналог «мышки», позволяющий быстро перемещать курсор по экрану.





В 2017 году топовым смартфоном компании Samsung является Galaxy S8 . Под экраном у него больше нет кнопок, да и и стилус устройству вовсе не нужен. Именно безрамочный дизайн с закругленным экраном, по мнению многих, стал главным плюсом нового флагмана.

У Galaxy S8 огромный 5,8-дюймовый экран с разрешением 2960 на 1440 пикселей и очень производительное «железо» с процессором Snapdragon 835 (или Exynos 8895), работающим на частоте в 2,3 ГГц.





Операционная система Galaxy S8 — Android 7.0, разрешение основной камеры составляет 12 Мп — и это сейчас один из лучших камерофонов на рынке, емкость встроенного аккумулятора — 3000 мАч. По нашим наблюдениям , в активном режиме использования гаджет работает около полутора дней.

Кроме того, у «основного» флагмана есть более крупная версия — Galaxy S8+ с увеличенным дисплеем и более емким аккумулятором.

Sony Ericsson P1 и Sony Xperia XZ Premium

10 лет назад гаджеты Sony еще не избавились от приставки «Ericsson». В основном, тогда это были продвинутые телефоны T-серии или музыкальной линейки Walkman. Тем не менее среди них можно было встретить и смартфоны, например, Sony Ericsson P1.





Sony Ericsson P1 — топовый смартфон компании 2007 года выпуска. Операционной системой для него выступала Symbian 9.1, диагональ экрана равнялась 2,6 дюймам (разрешение — 320 на 240 точек), а в качестве процессора использовался чип с частотой в 208 МГц. Объем оперативки — 128 МБ, что было вполне достаточно на тот момент.

Топовый статус и еще не устаревший в 2007 году резистивный дисплей предполагал наличие стилуса, прячущегося в корпус.

Еще одной особенностью устройства являлась физическая QWERTY-клавиатура с двумя символами на каждой клавише.

Разрешение основной камеры смартфона — 3,15 Мп, емкость батареи — 950 мАч. В режиме ожидания гаджет держался вплоть до 440 часов (2G), в режиме разговора — до 10 часов (2G).





На данный момент актуальная флагманская модель Sony — Xperia XZ Premium . Стильный и тонкий (7,9 мм) смартфон из стекла и металла оснащается 5,46-дюймовым экраном со сверхвысоким 4K разрешением (3840 на 2160 пикселей) и мощным процессором Snapdragon 835 с частотой в 2,45 ГГц. Объем оперативки за 10 лет вырос до 4 ГБ.





Операционная система — Android 7.1 Nougat. Разрешение основной продвинутой камеры Xperia XZ Premium — 19 Мп, фронтальной — 13 Мп, а емкость аккумулятора — 3200 мАч.

HTC TyTN II и HTC U11

10 лет назад HTC был одним из главных проводников ОС Windows Mobile в массы. Эта система позволила производителю OEM-устройств для операторов вырасти в одного из крупнейших игроков рынка смартфонов.

На вторую половину 2000-х пришелся расцвет HTC, и одним из главных устройств тайваньской компании 2007 года стал TyTN II. Его основной фишкой была конструкция горизонтального слайдера, позволяющего пользователю одним махом получить удобную QWERTY-клавиатуру. В собранном состоянии набирать текст было удобнее с помощью входящего в комплект стилуса.





2,8-дюймовое устройство весило 190 граммов (тяжеловато даже для того времени), разрешение экрана составляло 320×240 пикселей. У HTC TyTN II была 3-мегапиксельная камера с автофокусом, 128 МБ оперативной памяти, поддержка microSD, а также GPS-модуль и встроенная навигация TomTom. Батареи емкостью 1350 мАч хватало на 6 часов в режиме разговора или 400 часов в режиме ожидания.

Нынешняя топовая модель в линейке смартфонов компании — HTC U11 . У нее большой 5,5-дюймовый экран с разрешением в 2560 на 1440 точек, мощный процессор Snapdragon 835, работающий на частоте в 2,45 ГГц, и операционная система Android 7.1 Nougat.





Разрешение модуля основной камеры смартфона — 12 Мп, и эксперты ставят ей очень высокие оценки. А вот емкость встроенного аккумулятора — всего 3000 мАч. По современным меркам не очень много.

Однако главной особенностью гаджета, помимо топовых технических характеристик, стала новая система управления под названием Edge Sense.





В левую и правую грани аппарата встроены специальные сенсоры движения, которые умеют распознавать три степени нажатия. В зависимости от силы сжатия, можно активировать различные функции — например, запуск камеры или вызов голосового помощника.

iPhone (2G) и iPhone 7 Plus

Первая модель iPhone вышла в 2007 году. На тот момент смартфон серьезно отличался от других решений на рынке. Во-первых, он оснащался большим по меркам того времени 3,5-дюймовым экраном (разрешение — 480 на 320 пикселей). Во-вторых, экран был емкостным (не требовал стилуса и удобно управлялся пальцами), а также поддерживал жесты двумя пальцами (мультитач).

Кроме того, здесь вообще не было физической клавиатуры, что было практически немыслимо для топовых смартфонов того времени.





В качестве процессора использовался чип, работающий на частоте в 620 МГц. Емкость встроенного несъемного аккумулятора равнялась 1400 мАч (250 часов работы в режиме ожидания), разрешение основной камеры — 2 Мп.

В отличие от многих флагманов того времени, фронтальной камеры у самого первого iPhone не было, так же, как поддержки 3G и карт памяти, что, впрочем, не помешало ему стать популярным.





Нынешняя топовая модель компании — iPhone 7 Plus . Разрешение ее экрана с диагональю в 5,5 дюймов составляет 1920 на 1080 пикселей, процессор работает на частоте в 2,34 ГГц — в 2017 году это один из самых мощных смартфонов на рынке.

Внешне гаджет стал выглядеть более утонченно, но общая дизайнерская концепция в сравнении с оригинальной моделью прослеживается.





Разрешение основной камеры iPhone 7 Plus подросло до 12 Мп (и сейчас их две), а емкость аккумулятора равняется 2900 мАч. Теперь смартфон Apple работает до 384 часов в режиме ожидания.

Наряду со своим «младшим братом» — 4,7-дюймовым iPhone 7 — это один из самых продаваемых смартфонов в мире.





А буквально через пару месяцев нас ждет «юбилейный» iPhone. Судя по последним утечкам, он лишится традиционной кнопки Home и получит экран на всю фронтальную панель. Ожидается, что он будет выглядеть примерно так:





А каким телефоном или смартфоном пользовались 10 лет назад вы? Напишите нам в комментариях!