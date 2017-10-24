Загадка на выходные: справитесь ли вы с советской задачей на сообразительность?

По пятницам 42.TUT.BY публикует логические задачи, чтобы вы могли размять мозги в выходные. Проверьте: справитесь ли вы с вопросами на сообразительность 60-летней выдержки?

Колесо с лопастями установлено на дне канала так, что оно может легко вращаться в любую сторону. В какую сторону оно будет вращаться, если течение направлено справа налево?





Слишком просто? Кликните здесь, чтобы увидеть задачу посложнее Квадрат разбит на 36 равных клеток. В каждой клетке расположены цифры от 1 до 9. Каждая цифра повторяется четыре раза. Разделите площадь квадрата на четыре части одинаковой формы, чтобы в каждой части было по 9 различных цифр.



Кликните здесь, чтобы увидеть ответы Загадка про колесо. Ответ: колесо будет вращаться против часовой стрелки. Скорость течения у дна всегда меньше скорости течения у поверхности воды. Из-за этого давление на нижние лопасти будет меньше, а на верхние — больше. Загадка с квадратом. Ответ на картинке ниже:



Источник: книга Якова Перельмана «5 минут на размышление»

Ответы мы опубликуем на этой же странице в понедельник, 24 июля.