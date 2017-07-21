Астрофизики озадачены странными сигналами красного карлика Росс 128

МИНСК, 22 июл – Sputnik. Астрофизики обнаружили "странные сигналы", исходящие от маленькой звезды – красного карлика Росс 128, расположенной примерно в 11 световых годах от Земли, сообщило издание Business Insider .

Таинственные сигналы были зафиксированы 12 мая в обсерватории Аресибо, расположенной в Пуэрто-Рико. Они поступали от звезды Росс 128, которая примерно в 2800 раз больше, чем Солнце.

Астробиолог из Университета Пуэрто-Рико в Аресибо Абель Мендез сообщил, что радиосигнал принимался в течение 10 минут и был периодическим. По словам ученого, крайне маловероятно, что за этим стоит внеземная жизнь, но специалисты не исключают такую возможность.

"Группы SETI (по поиску внеземной жизни) знают о сигналах", – заявил Мендез.

Он также уточнил, что пойманные сигналы могли быть переданы другим источником, например спутником. Однако и эта версия маловероятна, поскольку, по словам исследователей, они "очень своеобразные".

Специалисты в настоящее время занимаются донным вопросом и в качестве одной из основных версий аномалии рассматривают внезапный выброс энергии на звезде.