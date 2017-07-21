Прыжки с высоты пятиэтажного дома и марш-броски на 100 км: как готовят настоящих десантников

Армейская служба давно обросла множеством домыслов. Особенно досталось десантникам: все знают, что эти парни умеют прыгать без парашюта, могут подбить танк, метнув саперную лопатку, и сбить вертолет из гаубицы. Последнее, кстати, чистая правда.





Обо всех нюансах жизни белорусских десантников журналистам рассказали в 103-й отдельной воздушно-десантной бригаде. Необычный пресс-тур был приурочен к предстоящему Дню десантников и сил специальных операций «Рыцари неба», который впервые пройдет в Минске 29 июля.



Условный противник уничтожен.

12 кубометров воздуха на солдата и армейский Google

Говорить о том, что на территории части чисто, как в медицинской палате, вряд ли стоит. По скорости и качеству уборки плаца два бойца-десантника дадут фору любой подметальной машине, даже учитывая перекуры. Впрочем, основное время военнослужащих занято боевой подготовкой, которая здесь очень серьезная.





Пока же остановимся на быте. На каждого десантника в казарме приходится 12 кубометров воздуха. Эта цифра прописана в специальной инструкции и неукоснительно соблюдается.

Еще один момент — проносить в казарму мобильные телефоны строжайше запрещено, и здесь нет исключения даже для журналистов. Вместо гаджета выдается бумажная карточка с номером ячейки.





Лишь планшетом пользоваться не запрещено. Он не подключается к интернету, в нем нет голосового поиска, зато загружена вся необходимая информация. А еще он кожаный и выдается только сержантам.



Тот самый планшет. Он вряд ли когда-нибудь зависнет или сломается. Фото: Игорь Матвеев

В планшете хранятся различные инструкции, список подразделения, распорядок дня, боевой подготовки и прочее. Для сержанта это настоящий Google, в котором нет контекстной рекламы и ничего лишнего.

Самый высокотехнологичный гаджет в казарме — телевизор, просмотр которого обязателен в те часы, когда идут «Контуры» или «Наши новости».

Прыжки по утрам с высоты пятиэтажного дома

Самая важная подготовка для бойца 103-й бригады — парашютно-десантная. И просто это только с первого взгляда. Чтобы мы могли прочувствовать на себе все ее тонкости, нас ведут к специальному воздушно-десантному комплексу (ВДК).

ВДК — это площадка, на которой размещены различные тренажеры, макеты самолетов Ан-2, Ил-76 и Ми-8, а также стапеля для подвесных систем и парашютная вышка.





Ее высота, по словам начальника парашютно-десантной подготовки Александра Валевича, составляет 15 метров. Это примерно высота пятиэтажного дома. Прыжки с вышки обязательны перед настоящим десантированием, они обычно проходят в первой половине дня и зависят от погоды. При силе ветра больше 4 баллов занятия отменяются.

Сама экипировка, в которую нас одели, весит немало. Рюкзак десантника — почти 5 килограммов, парашют — около 7,5. Тяжело? Зато какой корректор осанки! Затянутый во все ремни, чувствуешь себя почти средневековым рыцарем, «запаянным» в доспехи.





Если добавить к этой экипировке еще 13-килограммовый бронежилет, шлем, весящий 1,5 кг, автомат Калашникова (3,5 кг) и во всем этом побегать не один день, то к концу службы вашей выносливости позавидует даже ломовая лошадь.

У читателя может возникнуть вопрос: зачем во всем этом бегать и тем более совершать прыжки? Оказывается, это нужно для тренировки голеностопа, чтобы избежать переломов при приземлении. Ведь вес у десантников, как правило, немалый.





Держать стропы руками крест накрест ладонями к себе тоже не традиция, а первое что ни на есть правило безопасности. Так меньше шансов получить веткой по голове или разодрать вены сучками. Ноги тоже лучше держать крестом. Мужчины, догадайтесь почему.





Интенсивная подготовка без поблажек дает свои результаты. Не так давно в Шумилинском районе во время десантирования из Ил-76Д из-за резкого порыва ветра произошло схождение двух парашютистов на высоте всего 80 метров.

У рядового Евгения Жарского погас купол парашюта. Дмитрий Страчук в сложившейся нештатной ситуации сумел зафиксировать его руками, и ребята благополучно приземлились. Не будь любая внештатная ситуация до автоматизма отработана на таких тренажерах, кто знает, что могло бы случиться. Кстати, бойцов, возможно, представят к медали «За отвагу».

«О Боже, какой мужчина!», пункт о самых крутых десантниках

После всех парашютно-десантных упражнений организм требует пищи. Благо обед здесь всегда по расписанию.

Принимают пищу десантники под музыку, причем в репертуаре только все самое нестареющее и популярное. Столовая нас встречает бессмертным хитом «О Боже, какой мужчина!». Трудно с этим не согласиться — парни, заметила моя коллега, все как на подбор.





Вкус армейских макарон, явно не из твердых сортов пшеницы, трудно с чем-то спутать, а тут еще и «Любэ» из динамиков подбадривает «Давай за них, давай за нас», правда, уже не за папу и маму, как это было в детстве, а за десант и за спецназ. Заканчиваем трапезу под наставления Агутина, что ты «…служить должен, как все».





По дороге к стрелковому полигону успеваю задать несколько вопросов старшему лейтенанту Евгению Милевскому. В первую очередь интересна методика, позволяющая разбивать кирпичи руками.

— Здесь никаких секретов нет. Надо просто бить не по кирпичу, а сквозь него, тогда разобьете, — отвечает Милевский. — И специально этому в десантных войсках не учат. Поймите, в бою такой навык совершенно бесполезен. А что касается силы ударов и навыков рукопашного боя, конечно, они нужны, но важность их сильно переоценивают. Чтобы с кем-то вступить в рукопашную схватку на поле боя, нужно растерять все свое оружие, потом найти такого же «одаренного» бойца противника и с ним уже мериться силами.



Современный тренажерный зал позволяет развивать выносливость и силу бойцов.

Также старший лейтенант рассказал, что самые подготовленные, умные и выносливые среди десантников носят нашивку с изображением летучей мыши. Эти парни могут выдерживать запредельные нагрузки, за 24 часа пройти 100 км в полной боевой экипировке (вес снаряжения, например, гранатометчика может доходить до 50 кг).

Нашему оснащению завидуют коллеги из России

Одним из самых интересных моментов пресс-тура стала демонстрация оружия спецназа, из которого впоследствии можно было и пострелять на полигоне. Здесь было на что посмотреть: бесшумные и подводные автоматы, снайперские винтовки и переносные зенитные комплексы, обвешанные различными приборами автоматы и пулеметы. Рассказывать обо всем — места не хватит, поэтому несколько слов о самых интересных образцах.



ПЗРК «Игла»

На вооружении наших десантников стоит АПС (автомат подводный специальный), который позволяет уничтожать вражеских диверсантов прямо под водой. Дальность поражения зависит от глубины. На глубине до 5 м можно уничтожить врага на дальности 30 м. Если спуститься до 40 м, то дальность поражения снижается до 10 м. Пуля формой похожа на иглу с сужением головной части в форме двойного усеченного конуса.



АПС

Автомат, кстати, универсален и позволяет вести огонь и на суше на расстоянии до 100 м. Всего в магазине находится 26 патронов. Скорость пули в воде доходит до 360 м/с.



СПП-1

Рядом с автоматом демонстрировался четырехствольный подводный пистолет СПП-1. Пистолет стреляет одиночными выстрелами специальными патронами 4×40мм. Даже на глубине 20 м это оружие сохраняет возможность поражения бойца противника на дальности до 11 м.

Из бесшумного оружия была интересна винтовка ВСС «Винторез». Благодаря специально разработанным патронам калибра 9×39 мм она способна поражать цели в бронежилетах, армейских касках или за листовой сталью толщиной 1,6 мм.



СС «Винторез»

Сама винтовка — модифицированная версия автомата «Вал», который, кстати, лежал рядом. Конструктивными ее отличиями являются более массивный съемный деревянный приклад и магазин емкостью 10 патронов.

Бесшумный автомат «Вал» отличают небольшие габариты, хорошая кучность стрельбы на дистанцию до 300 м и простая конструкция. Благодаря специальным 9-мм дозвуковым патронам СП-5 и СП-6 «Вал» может пробить 6-мм стальной лист на дальности 100 м.





Наш экскурсовод по вооружению отметил, что коллиматорные, дневные и ночные прицелы, которыми оснащается оружие, разработаны по большей части в Беларуси:

— Российские коллеги нам завидуют: у них не так много оптики, и ее приходится закупать за рубежом. Мы же благодаря продукции БелОМО не испытываем в этом нужды.



Зенитные артиллерийские комплексы 2К20 «Зенит». Представляют собой зенитную установку ЗУ-23−2, установленную в кузов полноприводного грузового автомобиля повышенной проходимости «Урал». Приняты на вооружение в этом году.

Кстати, главным калибром спецназа наш экскурсовод назвал гаубицу Д-30, заметив, что из нее при должном опыте и сноровке, а также благодаря применению специальных боеприпасов можно сбивать вертолеты.

Белорусские десантники ни в чем не уступают российским

Пару слов для журналистов нашел и командующий силами специальных операций Вооруженных сил генерал-майор Вадим Денисенко. Он отметил, что благодаря интенсивной подготовке 103-я бригада, вероятно, станет лучшей среди всех подразделений сил специальных операций республики.





Сейчас ее бойцы активно готовятся к учениям «Запад-2017». Они единственные, кто в этом году провел бригадные тактические учения. На маневрах отрабатывался поиск и уничтожение диверсионных групп противника, взаимодействие и управление батальонами бригады на большом удалении.

Генерал-майор отметил, что белорусские десантники ни в чем не уступают российским, а где-то и превосходят коллег. Например, на открытом чемпионате Вооруженных сил России по парашютному спорту сильнейшим в двоеборье среди мужчин стал наш соотечественник сержант Антон Гуринович.