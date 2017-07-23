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Белорусский школьник получил золото на международной олимпиаде по математике

23.07.2017 10:54 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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23 июля в Рио-де-Жанейро завершилась 58-я Международная математическая олимпиада. Белорусская сборная завоевала на ней шесть медалей: золото, серебро и четыре бронзы.

Белорусский школьник получил золото на международной олимпиаде по математике

Золотую медаль получил выпускник одиннадцатого класса Егор Дубовик (гимназия № 51 Гомеля). В индивидуальном зачете он занял седьмое место, набрав 29 баллов из 42 возможных.

С серебром вернется Алексей Василевский (гимназия № 41 Минска). Бронзовые медали достались Антону Палюховичу, Андрею Народецкому, Илье Пчелинцеву и Александру Юрану (все из Лицея БГУ). Руководители белорусской команды – Игорь Воронович из БГУ и Михаил Карпук из Института математики Национальной академии наук. 

Всего в Международной математической олимпиаде в этом году поучаствовали 623 человека из более чем ста стран. В течение двух дней — 18 и 19 июля — участники соревнований получали по три задачи, на решение каждой отводилось в среднем по 1,5 часа.

Абсолютное первое место заняли три школьника из Вьетнама, Ирана и Японии. В общекомандном зачете победила сборная Кореи, все участники которой получили золотые медали. Беларусь по сумме мест заняла 14-е место.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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23 июля в Рио-де-Жанейро завершилась 58-я Международная математическая олимпиада. Белорусская сборная завоевала на ней шесть медалей: золото, серебро и четыре...

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