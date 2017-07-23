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От головы до пальцев: как человек эволюционирует в будущем
24.07.2017 09:01 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Возможно, у ваших потомков глаза станут больше, кожа темнее, рост выше, а память — хуже. 42.TUT.BY собрал самые любопытные предположения о том, как будет меняться человек в ближайшие тысячелетия.
Эволюция сегодня
В последние столетия человек продолжал эволюционировать. Недавно генетики из Стэнфорда и Оксфорда
К тому же у британцев распространились гены, которые отвечают за светлые волосы, голубые глаза, веснушки, высокий рост, крупные головы и позднее половое созревание. «Это свидетельствует о том, что полигенная адаптация сыграла важную роль в формировании генотипических и фенотипических изменений у современных людей», — пишут ученые.
Некоторые исследователи считают, что в ближайшие тысячелетия человек не будет заметно меняться. А кое-кто пробует угадать, как изменятся люди спустя несколько веков, тысяч или десятков тысячелетий. Правда, большинство экспертов не идет дальше устных предположений.
Цвет глаз
Некоторые исследователи
Глобализация постепенно гомогенизирует человеческую популяцию, считает Стивен Стернс, профессор экологии и эволюционной биологии Йельского университета. Признаки доминантных генов встречаются чаще, а рецессивные — исчезают.
К примеру, в начале ХХ века голубоглазыми были 57,4% всех жителей США (без учета темнокожих и латиноамериканцев). Несколько поколений спустя таких людей
Цвет кожи
За большинство черт внешности — форму лица, цвет волос, цвет кожи, вьющиеся волосы — отвечает не один, а несколько генов. Эти признаки со временем «смешаются», а внешний вид людей «усреднится»,
В разных регионах это будет происходить с разной скоростью, полная гомогенизация на Земле, вероятно, не произойдет никогда. Однако чтобы понять, как может выглядеть житель Земли будущего, нужно посмотреть на нации, которые появивились в результате долгосрочного смешения рас. «Через несколько столетий мы все будем выглядеть как бразильцы», предполагает Стернс.
Размеры младенцев
У человека есть серьезная проблема: слишком большая голова. Чтобы быть умным и приспособленным, нужен большой мозг и большой череп. Но для прямохождения и вынашивания детей женщинам нужны узкие бедра. Поэтому иногда голова младенца оказывается слишком большой для родовых путей его матери, а при родах случаются осложнения.
Недавнее исследование
Исследователи считают, что это вмешательство всего за два поколения должно увеличить диспропорцию размера ребенка и ширины таза на 10−20 процентов. Это значит, что в странах, где кесарево сечение распространено, станет больше детей с крупными головами и женщин с узкими бедрами.
Рост
В ходе эволюции человек постоянно становился выше, а в последнее столетие особенно разогнался. За последние 150 лет средний рост человека в промышленно развитых странах увеличился примерно на 10 сантиметров. Белорусские подростки за последнее столетие «
Особенно быстро почему-то становились выше голландцы — их рост сейчас в среднем на 19 сантиметров больше, чем в середине XIX века. Сегодня в Голландии средний рост мужчины составляет 184 см, а женщины — 170 см.
Исследователи
Специалисты считают, что со временем жители других стран будут достигать роста жителей Голландии, но вряд ли продолжат становиться выше. «Голландцы, как мне кажется, достигли нашего потенциального максимума. Именно такого роста мы можем достигать в оптимальных условиях», — считает Уильям Леонард, профессор антропологии из Северо-Западного университета в американском штате Иллинойс.
Внешность
Американский художник и исследователь Николай Ламм представил, как может выглядеть человек через 20, 60 и 100 тысяч лет. Для этого он консультировался с доктором Аланом Кваном, специалистом по вычислительной геномике из Университета Вашингтона
Исследователь считает, что через 20 000 лет лбы людей станут выше. Этот процесс начался несколько веков назад и может быть связан с увеличением размера мозга. К тому же у людей могут появиться «умные контактные линзы» для глаз, которые заменят современные персональные гаджеты.
Через 60 000 люди смогут контролировать свой геном. «Судьба человеческого лица будет все больше определяться вкусами человека», — считает он. В результате через 100 000 лет люди придут к «полной победе над морфологической генетикой». Распространенными станут лица, которые большинству кажутся привлекательными: симметричные черты, прямые носы и выразительные глаза.
Если люди займутся колонизацией других планет, к их внешности добавятся более смуглая кожа (для защиты от ярких лучей вне озонового слоя Земли), огромные глаза (для зрения в условиях плохой освещенности), увеличенные ноздри (для облегчения дыхания) и густые волосы (для уменьшения потерь тепла).
Вот что получилось у ученого и художника:
Правда, другие специалисты по
«Внешняя» память
Интернет уже повлиял на способность людей запоминать информацию. По
По выводам исследователей, люди чаще помнят, где отыскать какой-то факт, чем сам этот факт. К тому же, если человек знает, что сможет позже найти информацию в интернете, он не старается запомнить ее в деталях.
«Интернет стал основной формой внешней или транзакционной памяти, где информация хранится коллективно вне нас самих», — пишут исследователи. Это воздействие на память они назвали «Google-эффектом».
SMS-палец
Новые средства коммуникаций тоже могут быть связаны с эволюцией,
По ее мнению, человек, у которого тысяча друзей в социальных сетях, имеет больше шансов продолжить род, чем тот у кого друзей вообще нет. Это может стать фактором эволюционного отбора. Если ничего не изменится, можно ожидать новых эволюционных адаптаций в будущем.
Профессор полагает, что в ближайшие 2−3 века у человека среди прочих адаптаций появится «SMS-палец». Правда, как именно он будет выглядеть и работать, ученая пока не берется предсказывать.
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Возможно, у ваших потомков глаза станут больше, кожа темнее, рост выше, а память — хуже. 42.TUT.BY собрал самые любопытные предположения о том, как будет меняться...
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