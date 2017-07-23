От головы до пальцев: как человек эволюционирует в будущем

Возможно, у ваших потомков глаза станут больше, кожа темнее, рост выше, а память — хуже. 42.TUT.BY собрал самые любопытные предположения о том, как будет меняться человек в ближайшие тысячелетия.

Эволюция сегодня



Изображение: Aspundir / blogspot.com

В последние столетия человек продолжал эволюционировать. Недавно генетики из Стэнфорда и Оксфорда изучили геномы британцев за последние 2000−3000 лет. Выяснилось, что за это время у них быстро распространился вариант гена лактазы, который отвечает за способность взрослых переваривать молоко. По времени это совпало с распространением молочного животноводства.

К тому же у британцев распространились гены, которые отвечают за светлые волосы, голубые глаза, веснушки, высокий рост, крупные головы и позднее половое созревание. «Это свидетельствует о том, что полигенная адаптация сыграла важную роль в формировании генотипических и фенотипических изменений у современных людей», — пишут ученые.

Некоторые исследователи считают, что в ближайшие тысячелетия человек не будет заметно меняться. А кое-кто пробует угадать, как изменятся люди спустя несколько веков, тысяч или десятков тысячелетий. Правда, большинство экспертов не идет дальше устных предположений.

Цвет глаз



Изображение: youtube.com

Некоторые исследователи считают , что из-за развития транспорта и простоты переездов у людей стало более редким ассортативное скрещивание — стремление создавать семьи с членами «своей» группы.

Глобализация постепенно гомогенизирует человеческую популяцию, считает Стивен Стернс, профессор экологии и эволюционной биологии Йельского университета. Признаки доминантных генов встречаются чаще, а рецессивные — исчезают.

К примеру, в начале ХХ века голубоглазыми были 57,4% всех жителей США (без учета темнокожих и латиноамериканцев). Несколько поколений спустя таких людей стало значительно меньше — только 33,8%. По мнению эксперта, в будущем рыжие и светлые волосы, голубые глаза и веснушки, сохранятся только у малой доли людей

Цвет кожи



Изображение: vivareit.ru

За большинство черт внешности — форму лица, цвет волос, цвет кожи, вьющиеся волосы — отвечает не один, а несколько генов. Эти признаки со временем «смешаются», а внешний вид людей «усреднится», считает Джон Макдональд, эволюционный биолог из Университета штата Делавэр.

В разных регионах это будет происходить с разной скоростью, полная гомогенизация на Земле, вероятно, не произойдет никогда. Однако чтобы понять, как может выглядеть житель Земли будущего, нужно посмотреть на нации, которые появивились в результате долгосрочного смешения рас. «Через несколько столетий мы все будем выглядеть как бразильцы», предполагает Стернс.

Размеры младенцев



Изображение: elrincondelosdormilones.com

У человека есть серьезная проблема: слишком большая голова. Чтобы быть умным и приспособленным, нужен большой мозг и большой череп. Но для прямохождения и вынашивания детей женщинам нужны узкие бедра. Поэтому иногда голова младенца оказывается слишком большой для родовых путей его матери, а при родах случаются осложнения.

Недавнее исследование показало , что распространение кесарева сечения повлияло на эволюцию человека. «Женщины с очень узким тазом еще 100 лет назад не выживали при рождении ребенка. Сейчас этого не происходит, а это значит, что они передают гены узкого таза своим дочерям», — пишут авторы работы.

Исследователи считают, что это вмешательство всего за два поколения должно увеличить диспропорцию размера ребенка и ширины таза на 10−20 процентов. Это значит, что в странах, где кесарево сечение распространено, станет больше детей с крупными головами и женщин с узкими бедрами.

Рост



Изображение: Jeremias Urban / behance.net

В ходе эволюции человек постоянно становился выше, а в последнее столетие особенно разогнался. За последние 150 лет средний рост человека в промышленно развитых странах увеличился примерно на 10 сантиметров. Белорусские подростки за последнее столетие « вытянулись » в среднем на 15 сантиметров.

Особенно быстро почему-то становились выше голландцы — их рост сейчас в среднем на 19 сантиметров больше, чем в середине XIX века. Сегодня в Голландии средний рост мужчины составляет 184 см, а женщины — 170 см.

Исследователи связывают большой рост не только с генетикой, но и с качеством жизни. Особенно важен доступ к сбалансированному питанию и медицинскому питанию в детстве. В пользу этого предположения говорит рост корейцев: мужчины в КНДР на 3−8 сантиметров ниже «соседей» из Южной Кореи.

Специалисты считают, что со временем жители других стран будут достигать роста жителей Голландии, но вряд ли продолжат становиться выше. «Голландцы, как мне кажется, достигли нашего потенциального максимума. Именно такого роста мы можем достигать в оптимальных условиях», — считает Уильям Леонард, профессор антропологии из Северо-Западного университета в американском штате Иллинойс.

Внешность

Американский художник и исследователь Николай Ламм представил, как может выглядеть человек через 20, 60 и 100 тысяч лет. Для этого он консультировался с доктором Аланом Кваном, специалистом по вычислительной геномике из Университета Вашингтона

Исследователь считает, что через 20 000 лет лбы людей станут выше. Этот процесс начался несколько веков назад и может быть связан с увеличением размера мозга. К тому же у людей могут появиться «умные контактные линзы» для глаз, которые заменят современные персональные гаджеты.

Через 60 000 люди смогут контролировать свой геном. «Судьба человеческого лица будет все больше определяться вкусами человека», — считает он. В результате через 100 000 лет люди придут к «полной победе над морфологической генетикой». Распространенными станут лица, которые большинству кажутся привлекательными: симметричные черты, прямые носы и выразительные глаза.

Если люди займутся колонизацией других планет, к их внешности добавятся более смуглая кожа (для защиты от ярких лучей вне озонового слоя Земли), огромные глаза (для зрения в условиях плохой освещенности), увеличенные ноздри (для облегчения дыхания) и густые волосы (для уменьшения потерь тепла).

Вот что получилось у ученого и художника:



Современные люди. Изображение: Nickolay Lamm / forbes.com



Через 20 000 лет. Изображение: Nickolay Lamm / forbes.com



Через 60 000 лет. Изображение: Nickolay Lamm / forbes.com



Через 100 000 лет. Изображение: Nickolay Lamm / forbes.com

Правда, другие специалисты по генетике раскритиковали предположения Ламма и Квана и отметили, что они ближе к фантастике, чем к науке. Генетик после пояснил, что его предположения и не претендовали на статус серьезного исследования.

«Внешняя» память

Интернет уже повлиял на способность людей запоминать информацию. По результатам экспериментов ученых из Гарварда, когда люди слышат сложный вопрос, они в первую очередь думают, как найти ответ в Сети.

По выводам исследователей, люди чаще помнят, где отыскать какой-то факт, чем сам этот факт. К тому же, если человек знает, что сможет позже найти информацию в интернете, он не старается запомнить ее в деталях.

«Интернет стал основной формой внешней или транзакционной памяти, где информация хранится коллективно вне нас самих», — пишут исследователи. Это воздействие на память они назвали «Google-эффектом».



Фото: TUT.BY

SMS-палец

Новые средства коммуникаций тоже могут быть связаны с эволюцией, считает профессор Жанна Резникова, заведующая лабораторией поведенческой экологии сообществ ИСиЭЖ СО РАН.

По ее мнению, человек, у которого тысяча друзей в социальных сетях, имеет больше шансов продолжить род, чем тот у кого друзей вообще нет. Это может стать фактором эволюционного отбора. Если ничего не изменится, можно ожидать новых эволюционных адаптаций в будущем.

Профессор полагает, что в ближайшие 2−3 века у человека среди прочих адаптаций появится «SMS-палец». Правда, как именно он будет выглядеть и работать, ученая пока не берется предсказывать.