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МиГ-29 против болида "Формулы-1"

24.07.2017 10:05 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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В подмосковном Жуковском на авиасалоне «МАКС-2017» прошло соревнование между истребителем МиГ-29УБ и гоночным автомобилем Audi. Видео гонки было опубликовано на канале RT.

 

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Полоса в Жуковском самая длинная в мире — 5,5 километра. На старте МиГ-29 несколько отстал от гоночного болида, но потом легко обошел автомобиль и через несколько секунд взлетел. Впрочем, ведущий объявил, что «гонка закончилась вничью».

Видео гонки между МиГ-29 и 600-сильным болидом для кольцевых гонок было снято панорамными камерами, установленными по бокам ВПП, в кокпитах автомобиля и истребителя.

 
 
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В подмосковном Жуковском на авиасалоне «МАКС-2017» прошло соревнование между истребителем МиГ-29УБ и гоночным автомобилем Audi. Видео гонки было опубликовано...

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