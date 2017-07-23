Компания Samsung готовит защищенный вариант своего флагманского смартфона — Galaxy S8 Active.

Скорее всего, новинку оснастят экраном диагональю в 5,8 дюймов, процессором Snapdragon 835 (или Exynos 8895) и 4 ГБ оперативной памяти. Основная камера должна получить модуль с разрешением в 12 Мп, фронтальная — 8 Мп. Одним из главных плюсов аппарата, вероятно, станет аккумулятор емкостью в 4000 мАч (в оригинальном Galaxy S8 установлена батарея на 3000 мАч).







За счет отсутствия закруглений дисплея с лицевой стороны девайс напоминает флагманский смартфон компании LG — G6. Грани Galaxy S8 Active, скорее всего, будут выполнены из металла, остальные части водонепроницаемого и ударопрочного корпуса — из поликарбоната. Сканер отпечатков пальцев расположится на задней стороне гаджета, возле глазка основной камеры.

Точная дата анонса и цена смартфона пока не известны. Ожидается, что презентация новинки пройдет в конце июля или начале августа.

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