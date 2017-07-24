Сохранит ваши воспоминания: Epson Expression Home XP-342

В статье речь пойдет об МФУ, доступном даже для домашнего использования. Устройство поможет с широким кругом задач, от печати рефератов до печати фотографий без полей и не уступающих по качеству профессиональным фотоцентрам.

Всем тем, кто находится в поисках МФУ для офиса и домашней эксплуатации, который будет поддерживать печать с телефона, совмещать современный дизайн, понятный интерфейс и небольшую стоимость, стоит присмотреться к моделям Epson. Струйные принтеры из серии Expression Home соответствуют потребностям среднестатистических потребителей. МФУ Epson ХР-342 вполне подойдет для повседневных задач. Его стоимость вполне оправдывает возможности принтера, то есть покупатели не переплачивают за функции которые никогда не будет использовать. Ознакомиться более детально и приобрести данный принтер в комплекте с чернилами объемом 1 литр можно по ссылке http://www.inksystem.com.by/all-in-one-ciss/epson/xp-342-1000ml.html.

Внешние особенности

По внешнему виду это МФУ мало чем выделяется среди остальных струйных моделей Epson: стильный черный корпус, стандартные габариты, вес 4.2 кг. Панель управления проста, но функциональна, оснащена полезным элементом — ЖК-монитором, на котором еще до запуска печати можно смотреть и редактировать необходимые файлы. Панель выполнена в духе минимализма, все управление девайсом происходит благодаря нескольким кнопкам. Возле монитора находится слот для карт памяти, что очень удобно, поскольку во многих принтерах он расположен сбоку или сзади. Интерфейс быстро освоят даже новички, особенно приятно, что он поддерживает русский язык. Необходимые драйвера идут в комплектации с МФУ. Лоток для приема бумаги находится в верхней части принтера, его вместительность — 100 листов плотностью до 300 г/м2.

Технические особенности Epson ХР-342

Данная модель копирует, сканирует и печатает максимально быстро, точно и качественно. Среди прочих моделей, схожих по цене и возможностям, он имеет большой плюс — поддержка беспроводных технологий. Таким образом, изображения могут передаваться через:

- Wi-Fi;

- облачную технологию Google Cloud Print;

- устройства на базе iOS через Epson Connect;

- интерфейс USB 2.0.

Максимальное разрешение печати составляет 5760х1440 dpi, поэтому готовые оттиски получаются яркими, красочными, с высокой детализацией мелких элементов. Зернистость и размытые контуры исключаются. Скорость печати составляет 33 стр/мин в черно-белом и 15 стр/мин в цветном варианте. Используемая цветовая палитра — стандартная 4-цветная. Вместо оригинальных картриджей специалисты советуют применять более выгодный аналог — ПЗК. Его установка сокращает в разы стоимость печати, помогает следить за расходом чернил, заправлять его можно по мере надобности простым шприцем. Оригинальный картридж стоит дороже и имеет чип, из-за которого использованный картридж не подвергается заправке и должен быть утилизирован, а ПЗК можно заправлять сотни раз, нужно просто купить чернила. С ПЗК МФУ Epson ХР-342 гарантирует распечатку презентаций с текстовой и графической информацией, рекламных буклетов, ярких фото, грамот, сертификатов и дипломов. Расход бумаги можно сократить за счет двухсторонней печати. Еще одна полезная функция Epson Expression Home ХР-342 — создание красочных фотографий без полей.

Данное устройство для печати имеет много положительных отзывов, что свидетельствует о его качестве, надежности и производительности. МФУ неприхотливое в эксплуатации, оперативно выполняет поставленные задачи, создает мало шума, работает с носителями разных форматов. Если вас заинтересовал данный аппарат, вы можете приобрести его и соответствующие расходные материалы в интернет-магазине ИНКСИСТЕМ.