ВКС России получат самолет с крылом обратной стреловидности

Минобороны России закупит реактивные самолеты СР-10, разработанные частным подрядчиком, пишут «Известия». Первая партия машин поступит в войска до конца следующего года. Особенностью новых машин станет крыло с обратной стреловидностью.

В отличие от обычного его угол направлен не к носу машины, а к хвосту.

Такое крыло упрощает управление самолетом на сверхмалых скоростях полета, а на сверхзвуковых скоростях на него ложится существенная нагрузка. Именно таким крылом оснащался экспериментальный истребитель Су-47 «Черный беркут».



Су-47 «Черный беркут». Фото: fb.ru

СР-10 — это учебно-тренировочный самолет, призванный заменить чешские учебно-боевые самолеты L-39, планеры которых износились, а сами машины — устарели. СР-10 способен разгоняться до 900 км/ч и может выполнять все фигуры высшего пилотажа с максимальной перегрузкой от плюс десяти до минус восьми единиц.

Самолет разработан компанией «Современные авиационные технологии». Планируется, что эти машины поступят не только в летные училища, но и в строевые части. Благодаря СР-10 пилоты смогут постоянно поддерживать летные навыки.