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Белорус Геннадий Короткевич четвертый раз стал победителем чемпионата по спортивному программированию

24.07.2017 13:08 — Новости Hi-Tech | Bybanner  
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Завершился чемпионат по спортивному программированию «Яндекс.Алгоритм». Победителем стал белорусский программист Геннадий Короткевич. Это уже четвертая по счету победа Геннадия на чемпионате. Ранее он уже выигрывал это состязание три года подряд: в 2013, 2014 и 2015 годах.
 
Примечательно, что заявки на участие в чемпионате подали более 4,8 тыс. человек из нескольких десятков стран. В финал вышли лишь 25 программистов. В заключительном раунде с заданием за 2,5 часа найти решения шести задач лучше всех справился Геннадий Короткевич. В качестве приза за победу он получил 300 тыс. российских рублей.

Геннадий Короткевич - выпускник гомельской гимназии, в настоящее время обучается на шестом курсе Санкт-Петербургского университета информационных технологий, механики и оптики. Геннадий занимает первую строчку в рейтинге спортивных программистов CodeForces. На его счету множество побед на российских и международных соревнованиях по программированию, включая Google Code Jam, VK Cup, Russian Code Cup и Facebook Hacker Cup. 

 
 
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Завершился чемпионат по спортивному программированию «Яндекс.Алгоритм». Победителем стал белорусский программист Геннадий Короткевич. Это уже четвертая по...

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