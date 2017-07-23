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Intel пожаловалась на Qualcomm
24.07.2017 08:53 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Intel обратилась к Федеральной торговой комиссии США (FTC) с просьбой провести расследование в отношении компании Qualcomm, которая злоупотребляет своим доминирующим положением на рынке LTE-модемов.
Intel утверждает, что Qualcomm в пять раз завышает цены на свои основополагающие патенты, заманивая производителей мобильных устройств скидками на процессоры для смартфонов и планшетов. Хотя по закону такие патенты, должны предоставляться всем желающим на одинаковых условиях и по справедливой цене.
В свою очередь Qualcomm заявила, что Intel незаконно использует технологии компании в некоторых собственных LTE-модемах для iPhone и потребовала от Apple прекратить нарушения.
Отметим, что Intel в 2014 году была оштрафована на $1,4 миллиарда за нарушение антимонопольного законодательства ЕС.
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Intel обратилась к Федеральной торговой комиссии США (FTC) с просьбой провести расследование в отношении...
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