Intel пожаловалась на Qualcomm

Intel обратилась к Федеральной торговой комиссии США (FTC) с просьбой провести расследование в отношении компании Qualcomm, которая злоупотребляет своим доминирующим положением на рынке LTE-модемов.

Intel утверждает, что Qualcomm в пять раз завышает цены на свои основополагающие патенты, заманивая производителей мобильных устройств скидками на процессоры для смартфонов и планшетов. Хотя по закону такие патенты, должны предоставляться всем желающим на одинаковых условиях и по справедливой цене.





В свою очередь Qualcomm заявила, что Intel незаконно использует технологии компании в некоторых собственных LTE-модемах для iPhone и потребовала от Apple прекратить нарушения.

Отметим, что Intel в 2014 году была оштрафована на $1,4 миллиарда за нарушение антимонопольного законодательства ЕС.