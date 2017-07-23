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Что мешает трейдеру достичь успеха на рынке Форекс?

24.07.2017 14:12 — Новости Hi-Tech | Bybanner  
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В любом деле сложнее всего начать. Поэтому даже профессиональные игроки рынка Форекс периодически вынуждены сталкиваться с тупиками, от которых некоторым хочется опустить руки. И если в такой момент трейдер не примет кардинальное решение, можно забыть про успех и прощаться с потенциальной прибылью.

Но не стоит думать, что тупиковое положение - это приговор для трейдера. Если грамотно прилагать свои усилия и стремиться решать проблемы, можно довольно быстро выйти на следующую стадию развития и продолжить свой путь совершенствования. Вот основные моменты, которые не приведут вас к намеченной цели, как бы вы не старались.

1.      Разочарование. Очень часто такое состояние появляется после того, как трейдера настигла череда неудачных сделок. В этот момент хочется просто опустить руки и смириться с мыслью о том, что у вас ничего не получится. Выход из сложившейся ситуации может быть только один - сделайте перерыв, проведите разбор допущенных ошибок или же попросите своего знакомого, друга, помочь выявить недочеты в вашей стратегии. Возможно, следует сменить тактику торговли или отдать предпочтение другому брокеру.

2.      Страх. Иногда начинающие игроки долгое время не решаются перейти к реальной торговле, оставаясь на этапе работы с Forex demo Australia или центовым счетом. Именно страх не дает им наращивать объемы торговли и переходить к более рискованным стратегиям.

3.      Показная работа. Основным препятствием для трейдера на пути к успеху является желание доказывать собственную правоту перед знакомыми, родственниками, друзьями. Однако не стоит делать из валютного рынка казино. Не оказаться в ситуации заложника можно лишь в том случае, если не афишировать выбранное направление деятельности перед другими.

4.      Потеря всех средств в самом начале. Для многих трейдеров потеря депозита в начале собственной карьеры кажется вполне нормальным явлением. Но для более предусмотрительных игроков нет необходимости терять деньги, они сразу понимают значимость установки ордеров стоп-лосс и тейк-профит, а также учатся правильно рассчитывать объемы сделки.

Потеря денег всегда усугубляет наше настроение, поэтому задача каждого трейдера заключается в том, чтобы сделать потери как можно меньшими или выбрать лучший Australian Forex broker.

Даже профессиональные трейдеры попадают в, казалось бы, безвыходные ситуации. Однако в эти моменты важно найти силы изменить ситуацию, чтобы вновь вернуть себе шансы на успех.

 
 
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В любом деле сложнее всего начать. Поэтому даже профессиональные игроки рынка Форекс периодически вынуждены сталкиваться с тупиками, от которых некоторым хочется...

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