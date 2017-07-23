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Аналитик раскрыл подробности о двойной камере Samsung Galaxy Note 8

24.07.2017 17:31 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Известный аналитик KGI Минг Чи Куо (Ming-Chi Kuo) раскрыл новые подробности о двойной основной камере флагманского смартфона компании Samsung второй половины года — Galaxy Note 8.

По словам Куо, задняя камера смартфона получит два основных фотомодуля. Первый — широкоугольный с разрешением в 13 Мп, второй — телефото (12 Мп), как в iPhone 7 Plus или OnePlus 5.

Аналитик раскрыл подробности о двойной камере Samsung Galaxy Note 8

Аналитик также утверждает, что оба модуля будут поддерживать 3-кратный оптический зум и будут оснащаться системой оптической стабилизации изображения. Разрешение фронтальной камеры, вероятно, составит 8 Мп.

Напомним: презентация новинки пройдет 23 августа. Скорее всего, Samsung Galaxy Note 8 получит 6,3-дюймовый Super AMOLED-дисплей с разрешением QHD+, чипсет Exynos 8895 или Snapdragon 835, 6 ГБ оперативной и 64/128 ГБ постоянной памяти, сканер отпечатка пальца и радужки глаза, защищенный по стандартам IP68 корпус из стекла и металла, а также аккумулятор на 3300 мАч.

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Известный аналитик KGI Минг Чи Куо (Ming-Chi Kuo) раскрыл новые подробности о двойной основной камере флагманского смартфона компании Samsung второй половины года — Galaxy Note...

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