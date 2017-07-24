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Microsoft удалит Paint в новой версии Windows

24.07.2017 23:01 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 24 июл — Sputnik. Графический редактор Paint будет удален из операционной системы Windows 10, сообщается на официальном сайте корпорации Microsoft.

В понедельник Microsoft рассказал об изменениях, которые коснутся обновления Windows 10 Fall Creators Update. Так, с выходом новой версии ОС будут удалены или признаны устаревшими Outlook Express, Reader, Microsoft Paint и некоторые другие. В частности, графический редактор расположен в категории "не находится в активной разработке и может быть удален в будущих обновлениях".

При этом в обновлении Windows 10 Creators Update компания представила Paint 3D. Подчеркивается, что это не новая версия Paint, а самостоятельное приложение для работы с 3D-изображениями.

Первая версия Paint была выпущена 32 года назад и представляла собой однобитную монохромную версию программы PaintSphere ZSoft. С тех пор графический редактор присутствовал в каждой версии операционной системы.

Бесплатное обновление Windows 10 Fall Creators Update выйдет осенью 2017 года — предположительно, в сентябре.

 
Теги: Минск
 
 
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Paint входил в состав операционной системы Windows с 1985 года. Сейчас эта программа признана устаревшей.

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