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Редкий случай: 9-летняя девочка победила ВИЧ

25.07.2017 09:32 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Девочка из ЮАР, восемь лет не принимавшая лекарств, избавилась от всех симптомов болезни. Об этом специалисты сообщили на Парижской конференции по борьбе с ВИЧ и СПИДом, передает Reuters.

Редкий случай: 9-летняя девочка победила ВИЧ
Фото: Reuters

Девочке, имя которой не называется, сейчас 9,5 лет. Она родилась с ВИЧ и проходила антиретровирусную терапию, когда ей было два месяца. Лечение продлилось 10 месяцев. Восемь лет после этого она не принимала препараты, но контролировала вирус.

Сейчас у нее нет признаков болезни. Анализы показывают признаки ВИЧ в небольшом количестве иммунных клеток, однако вирус не размножается. У ребенка нет врожденной резистентности к вирусу, специалисты сделали вывод, что ремиссия стала результатом лечения.

Современная терапия держит вирус под контролем, однако пациенты вынуждены принимать препараты всю жизнь. Если прекратить лечение, содержание вируса в организме растет.

«Это случай, который вызывает больше вопросов, чем дает ответов, — отметила Линда-Гейл Беккер, президент Международного общества борьбы со СПИДом (IAS). — Это дает интересную идею о том, что лечение не обязательно длится всю жизнь. Но это явно редкое явление».

Маленькая пациентка из ЮАР стала третьей в списке пациентов «вылечившихся» от ВИЧ. До этого похожих результатов получилось добиться у детей из Франции и США.

 
 
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Девочка из ЮАР, восемь лет не принимавшая лекарств, избавилась от всех симптомов болезни. Об этом специалисты сообщили на Парижской конференции по борьбе с ВИЧ...

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