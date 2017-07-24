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Великий Paint: какие шедевры создавали в графическом редакторе

25.07.2017 11:35 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 25 июл — Sputnik. Корпорация Microsoft пообещала сохранить графический редактор Paint в новых версиях операционной системы Windows, а Sputnik вспоминает созданные при помощи простой программы шедевры.

Компания накануне объявила о том, что прекратит поддерживать графический редактор Paint, что вызвало бурное обсуждение в соцсетях: пользователи боялись, что программа вскоре исчезнет из Windows. Впрочем, Microsoft уже пообещал: убирать Paint они не будут.

В разные годы редактор попадал в сводки новостей благодаря созданным в нем странным и необычным изображениям.

Так, весной один из художников-любителей при помощи Paint перерисовал самую известную картину Леонардо Да Винчи — "Мону Лизу", также известную как "Джоконда". Знающие с принципом работы графического редактора понимают, что задача перерисовать шедевр — не самая простая.

​Также весной этого года американский писатель Пэт Хайнс создал при помощи Paint иллюстрации для своей книги. Как позже признавался автор, он просто не владеет другими графическими редакторами.

​Некоторые интернет-пользователи пошли даже дальше — так, один из фанатов известной шутер-игры Battlefield 1 нарисовали в Paint свою версию трейлера для нового выпуска игры.

Первый графический редактор Paint появился уже в ранних версиях операционной системы Windows — то есть в начале 1980-х. Несмотря на кажущуюся простоту программы, нарисовать что-то по-настоящему стоящее в ней сложно, а многие рисуют при помощи Paint в основном ради забавы.

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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В казалось бы в простом редакторе, в котором можно быстро обрезать иллюстрацию или нарисовать стрелочку, воссоздавали портрет Моны Лизы и переснимали трейлер...

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