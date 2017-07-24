Великий Paint: какие шедевры создавали в графическом редакторе

МИНСК, 25 июл — Sputnik. Корпорация Microsoft пообещала сохранить графический редактор Paint в новых версиях операционной системы Windows, а Sputnik вспоминает созданные при помощи простой программы шедевры.

Компания накануне объявила о том, что прекратит поддерживать графический редактор Paint, что вызвало бурное обсуждение в соцсетях: пользователи боялись, что программа вскоре исчезнет из Windows. Впрочем, Microsoft уже пообещал: убирать Paint они не будут.

В разные годы редактор попадал в сводки новостей благодаря созданным в нем странным и необычным изображениям.

Так, весной один из художников-любителей при помощи Paint перерисовал самую известную картину Леонардо Да Винчи — "Мону Лизу", также известную как "Джоконда". Знающие с принципом работы графического редактора понимают, что задача перерисовать шедевр — не самая простая.

Saber que hay gente que es capaz de pintar a la gioconda en el paint hace que me sienta más vulnerable en la vida. pic.twitter.com/POLmQtqIxG — Anna Gorse (@AnnaGorse_) 15 апреля 2017 г.

​Также весной этого года американский писатель Пэт Хайнс создал при помощи Paint иллюстрации для своей книги. Как позже признавался автор, он просто не владеет другими графическими редакторами.

The Lodge, from the upcoming special edition of Camp Redblood and the Essential Revenge. #MSPaint #MicrosoftPaint pic.twitter.com/xo3FqXeEld — Patrick Hines (@CaptainRedblood) 13 июня 2016 г.

​Некоторые интернет-пользователи пошли даже дальше — так, один из фанатов известной шутер-игры Battlefield 1 нарисовали в Paint свою версию трейлера для нового выпуска игры.

Первый графический редактор Paint появился уже в ранних версиях операционной системы Windows — то есть в начале 1980-х. Несмотря на кажущуюся простоту программы, нарисовать что-то по-настоящему стоящее в ней сложно, а многие рисуют при помощи Paint в основном ради забавы.