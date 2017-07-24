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Золотые и ламповые: кто делает уникальные микрофоны ручной работы
25.07.2017 13:38 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь
За четыре года существования российской компании "
Компания была основана в 2013 году в Туле, родном городе Баздырева. Высококачественные микрофоны "Союз" ручной работы делают на старых токарных станках, произведенных концерном "Калашников".
"90% бизнеса микрофонов "Союз" — это поставки микрофонов на экспорт. Ключевой рынок для нас — США. Там мы и открыли наш офис в 2016 году. Далее по объему продаж идут Германия, Япония, Чили, Польша, Франция, Австралия, Мексика, Китай и прочие страны", — рассказывает Баздырев.
Он познакомился с Брауном в том же 2013 году, когда американец приехал в Краснодар в качестве вокалиста и лидера группы Brazzaville. Основав компанию, Баздырев задействовал связи в родной Туле, а Браун — среди знакомых музыкантов в США и Европе, которым понравился качественный звук тульских микрофонов в современном "золотом" исполнении авторства Брауна.
Главный бестселлер компании — ламповый микрофон SU-017, именно его используют многие звезды.
© Sputnik / Артем Бордовский
Радио Sputnik Беларусь
"При разработке SU-017 я думал о тех культовых образах, которые представляют Россию на Западе. Самыми мощными мне показались золотые купола православных церквей и металлическая сфера советских спутников. Именно они и вдохновили меня на дизайн SU-017. Более того, спутник символизирует советский технологический прогресс. То, что нужно, ведь я как раз хотел подчеркнуть величие России в области науки и технологий", — рассказывает Браун.
Будучи музыкантом, он отлично знает целевую аудиторию "Союза", ее запросы и ожидания.
Помимо SU-017, компания также выпускает набирающий популярность транзисторный широкомембранный микрофон SU-019 и узкомембранный SU-013.
"Благодаря своему трансформатору и особенностей капсюля он выдает феноменальный звук не только на инструментах, но и на вокале", — подчеркивает Баздырев.
Еще одной отличительной особенностью продукции марки "Союз" стала умеренная цена: флагман SU-017 стоит 3500 долларов за микрофон против 8-9 тысяч долларов за немецкие винтажные Telefunken или Neumann.
В России одним из клиентов тульской компании стал Sputnik, для которого "Союз" выпустил ограниченную серию микрофонов с использованием корпоративных цветов и символики.
"В студиях Sputnik используются 3 модели наших микрофонов: узкомембранные ламповые SU-011, широкомембранные SU-019 и наша новая модель широкомембранного микрофона, номер которой еще не присвоен, но для Sputnik мы использовали номер SU-021. Это наша последняя разработка, которую мы планируем выпустить на рынок осенью 2017 года. Так что, можно сказать Sputnik — первая в мире радиостанция, которая использует микрофоны нашей новой модели. Эти микрофоны полностью выполнены вручную и используют особым образом настроенные капсюли, за основу которых брался капсюль легендарного советского микрофона ЛОМО 19А4", — рассказал Баздырев.
© Sputnik / Роман Шантар.
Александр Кривошеев и Вячеслав Шарапов
На ближайшее будущее "Союз" не строит никаких амбициозных планов, напротив, подчеркивает Браун: "Мы планируем расти медленно и органично, не жертвуя теми принципами, на которых основан наш бизнес".
При этом тульской компании есть куда расширяться: по состоянию на середину 2017 года в ней работали всего 13 человек.
"Чем больше мы станем, тем больше людей сможем нанять, тем больше музыкантов и звукоинженеров смогут насладиться записью на наших микрофонах", — заключает Браун.
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На SU-017 записаны последние альбомы Coldplay и Radiohead, а для Sputnik выпустили ограниченную серию с использованием корпоративных цветов и символики.
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