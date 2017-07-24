Золотые и ламповые: кто делает уникальные микрофоны ручной работы

За четыре года существования российской компании " Союз майкрофонс " выпускаемые ею "золотые" микрофоны вышли на рынки всех континентов,. Основатели компании россиянин Павел Баздырев и американец Дэвид Браун рассказали Sputnik, как идет бизнес "Союза" за рубежом и что общего у этих микрофонов с советскими беспилотными космическими аппаратами.

Компания была основана в 2013 году в Туле, родном городе Баздырева. Высококачественные микрофоны "Союз" ручной работы делают на старых токарных станках, произведенных концерном "Калашников".

"90% бизнеса микрофонов "Союз" — это поставки микрофонов на экспорт. Ключевой рынок для нас — США. Там мы и открыли наш офис в 2016 году. Далее по объему продаж идут Германия, Япония, Чили, Польша, Франция, Австралия, Мексика, Китай и прочие страны", — рассказывает Баздырев.

Он познакомился с Брауном в том же 2013 году, когда американец приехал в Краснодар в качестве вокалиста и лидера группы Brazzaville. Основав компанию, Баздырев задействовал связи в родной Туле, а Браун — среди знакомых музыкантов в США и Европе, которым понравился качественный звук тульских микрофонов в современном "золотом" исполнении авторства Брауна.

Главный бестселлер компании — ламповый микрофон SU-017, именно его используют многие звезды.



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"При разработке SU-017 я думал о тех культовых образах, которые представляют Россию на Западе. Самыми мощными мне показались золотые купола православных церквей и металлическая сфера советских спутников. Именно они и вдохновили меня на дизайн SU-017. Более того, спутник символизирует советский технологический прогресс. То, что нужно, ведь я как раз хотел подчеркнуть величие России в области науки и технологий", — рассказывает Браун.

Будучи музыкантом, он отлично знает целевую аудиторию "Союза", ее запросы и ожидания.

Помимо SU-017, компания также выпускает набирающий популярность транзисторный широкомембранный микрофон SU-019 и узкомембранный SU-013.

"Благодаря своему трансформатору и особенностей капсюля он выдает феноменальный звук не только на инструментах, но и на вокале", — подчеркивает Баздырев.

Еще одной отличительной особенностью продукции марки "Союз" стала умеренная цена: флагман SU-017 стоит 3500 долларов за микрофон против 8-9 тысяч долларов за немецкие винтажные Telefunken или Neumann.

В России одним из клиентов тульской компании стал Sputnik, для которого "Союз" выпустил ограниченную серию микрофонов с использованием корпоративных цветов и символики.

"В студиях Sputnik используются 3 модели наших микрофонов: узкомембранные ламповые SU-011, широкомембранные SU-019 и наша новая модель широкомембранного микрофона, номер которой еще не присвоен, но для Sputnik мы использовали номер SU-021. Это наша последняя разработка, которую мы планируем выпустить на рынок осенью 2017 года. Так что, можно сказать Sputnik — первая в мире радиостанция, которая использует микрофоны нашей новой модели. Эти микрофоны полностью выполнены вручную и используют особым образом настроенные капсюли, за основу которых брался капсюль легендарного советского микрофона ЛОМО 19А4", — рассказал Баздырев.



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На ближайшее будущее "Союз" не строит никаких амбициозных планов, напротив, подчеркивает Браун: "Мы планируем расти медленно и органично, не жертвуя теми принципами, на которых основан наш бизнес".

При этом тульской компании есть куда расширяться: по состоянию на середину 2017 года в ней работали всего 13 человек.

"Чем больше мы станем, тем больше людей сможем нанять, тем больше музыкантов и звукоинженеров смогут насладиться записью на наших микрофонах", — заключает Браун.