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Доход от продаж Xbox упал на 29%
25.07.2017 10:47 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Выручка игрового подразделения Microsoft за второй квартал 2017 года достигла $1,6 миллиарда, что на 3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года,
Однако доход от реализации консолей упал на 29%. Компания связывает это со снижением стоимости приставок и сокращением спроса. Нивелировать потери позволил доход от реализации игр и сервисов Xbox, который вырос на 11%.
Также сообщается, что на сегодняшний день количество активных пользователей сервиса Xbox Live составляет 53 миллиона, тогда как год назад их было 49 миллионов.
Всего за отчетный период компания заработала $23,3 миллиарда и получила чистую прибыль в размере $6,5 миллиарда.
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Выручка игрового подразделения Microsoft за второй квартал 2017 года достигла $1,6 миллиарда, что на 3% больше...
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