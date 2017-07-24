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Доход от продаж Xbox упал на 29%

25.07.2017 10:47 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Выручка игрового подразделения Microsoft за второй квартал 2017 года достигла $1,6 миллиарда, что на 3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает InGame.

Однако доход от реализации консолей упал на 29%. Компания связывает это со снижением стоимости приставок и сокращением спроса. Нивелировать потери позволил доход от реализации игр и сервисов Xbox, который вырос на 11%.

Доход от продаж Xbox упал на 29%

Также сообщается, что на сегодняшний день количество активных пользователей сервиса Xbox Live составляет 53 миллиона, тогда как год назад их было 49 миллионов.

Всего за отчетный период компания заработала $23,3 миллиарда и получила чистую прибыль в размере $6,5 миллиарда.

 
 
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Выручка игрового подразделения Microsoft за второй квартал 2017 года достигла $1,6 миллиарда, что на 3% больше...

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