Доход от продаж Xbox упал на 29%

Выручка игрового подразделения Microsoft за второй квартал 2017 года достигла $1,6 миллиарда, что на 3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает InGame.

Однако доход от реализации консолей упал на 29%. Компания связывает это со снижением стоимости приставок и сокращением спроса. Нивелировать потери позволил доход от реализации игр и сервисов Xbox, который вырос на 11%.





Также сообщается, что на сегодняшний день количество активных пользователей сервиса Xbox Live составляет 53 миллиона, тогда как год назад их было 49 миллионов.

Всего за отчетный период компания заработала $23,3 миллиарда и получила чистую прибыль в размере $6,5 миллиарда.