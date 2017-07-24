Google зафиксировала крупнейшее падение чистой прибыли с 2008 года

Материнская компания Google Alphabet объявила финансовые показатели за второй квартал 2017 года. Выручка компании составила $26 миллиардов, что на 21% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако чистая прибыль упала с $6,2 до 3,5 миллиардов на фоне штрафа Еврокомиссии. Это крупнейшее падение чистой прибыли компании с 2008 года.

В конце июня Еврокомиссия оштрафовала Google на сумму 2,42 миллиард евро за неконкурентное поведение и злоупотребление доминирующим положением на рынке.





Компания наказана за агрессивное продвижение сервиса Google Shopping, который предназначен для поиска продуктов по онлайн магазинам и сравнения цен между различными предложениями.

В результатах поиска сервис оказывался в привилегированном положении, что, по мнению регулятора, ущемляет интересы конкурирующих сервисов и потребителей.