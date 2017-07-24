Для удобства: американская компания вживит сотрудникам микрочипы

МИНСК, 25 июл – Sputnik. Американская компания Three Square Market планирует вживить в ближайшем будущем полусотне своих сотрудников под кожу RFID-чипы.

Компания стала первой в мире, заявившей о желании вживлять сотрудникам микрочипы. Предполагается, что подобное "дополнение" будут делать только тем работникам, которые согласны на процедуру.

При помощи микрочипов работники компании смогут попадать в офис, пользоваться техникой и оплачивать кофе или обед в столовой. В будущем у подобных чипов функционал может заметно расшириться, однако здесь вопрос не в технологической, а юридической части.

Представители Three Square Market уверены, что вживление чипов вскоре станет общемировой практикой, а их компания станет первой "в тренде".

Стоимость каждого чипа составляет 300 долларов США, однако сотрудникам фирмы вживлять их будут бесплатно. Эксперты подчеркивают, что данная операция совершенно безболезненна и занимает несколько минут.