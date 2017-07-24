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Флагман Moto Z2 Force с небьющимся экраном представлен официально

25.07.2017 19:13 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Motorola представила новый флагманский смартфон — Moto Z2 Force. Гаджет получил тонкий металлический корпус, максимальные технические характеристики и продвинутую основную камеру с двумя фотомодулями.

Флагман Moto Z2 Force с небьющимся экраном представлен официально

Смартфон базируется на процессоре Qualcomm Snapdragon 835 и дополняется 4 или 6 ГБ оперативной памяти (международная версия аппарата получила 6 ГБ оперативки). Постоянной памяти в устройстве может быть 64 или 128 ГБ, также предусмотрен слот под карты памяти microSD. Операционная система — Android 7.1.1 Nougat.

Флагман Moto Z2 Force с небьющимся экраном представлен официально

Новинка оснащается продвинутой системой из двух основных камер с разрешением в 12 Мп. Первый фотомодуль — цветной, второй — монохромный. Похожее решение используется, например, во флагманских смартфонах компании Huawei. Разрешение фронтальной камеры — 5 Мп.

Разрешение 5,5-дюймового AMOLED-экрана Moto Z2 Force составляет 2560 на 1440 точек. Представители компании заявляют, что дисплей гаджета противоударный. Объем встроенной батареи смартфона равняется 2730 мАч. Присутствует технология ускоренной зарядки.

Флагман Moto Z2 Force с небьющимся экраном представлен официально

В ходе презентации производитель также представил новый модуль MotoMods — камеру, способную снимать 360-градусное видео в разрешении 4K. Цена камеры — 300 долларов. В продажу в США она поступит одновременно со смартфоном уже 10 августа, который оценили в 720 долларов.

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Motorola представила новый флагманский смартфон — Moto Z2 Force. Гаджет получил тонкий металлический корпус, максимальные технические характеристики и продвинутую...

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