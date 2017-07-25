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Астронавт снял таймлапс полярного сияния с космической станции
25.07.2017 23:01 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 июл — Sputnik. Американский астронавт Джек Фишер снял красочное видео полярного сияния с Международной космической станции.
Бортинженер Международной космической станции Джек Фишер, который с апреля находится в космосе, снял таймлапс полярного сияния. Видеозапись астронавт разместил в собственном Twitter.
В минутном видео изображены зеленые переливания над поверхностью Земли. Запись была сделана в 400 километрах над поверхностью планеты на скорости 28 тысяч километров в час.
Видеозапись набрала в Twitter более девяти тысяч "лайков" и почти четыре тысячи репостов. В многочисленных комментариях пользователи благодарят Джека Фишера за яркие кадры и немного завидуют его местонахождению.
Полярное сияние — редкое явление, возникающее, когда заряженные частицы солнечного ветра прорываются в магнитное поле Земли и сталкиваются с молекулами воздуха. Также полярное сияние называют aurora borealis в честь римской богини утренней зари.
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Пользователи интернета поблагодарили представителя NASA за красивые кадры необычного природного явления.
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