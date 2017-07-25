Астронавт снял таймлапс полярного сияния с космической станции

МИНСК, 25 июл — Sputnik. Американский астронавт Джек Фишер снял красочное видео полярного сияния с Международной космической станции.

Бортинженер Международной космической станции Джек Фишер, который с апреля находится в космосе, снял таймлапс полярного сияния. Видеозапись астронавт разместил в собственном Twitter.

В минутном видео изображены зеленые переливания над поверхностью Земли. Запись была сделана в 400 километрах над поверхностью планеты на скорости 28 тысяч километров в час.

Видеозапись набрала в Twitter более девяти тысяч "лайков" и почти четыре тысячи репостов. В многочисленных комментариях пользователи благодарят Джека Фишера за яркие кадры и немного завидуют его местонахождению.

People have asked me what a “burrito of awesomeness smothered in awesome sauce” is… Well folks, it looks like this…awesome sauce is green. pic.twitter.com/rgTgbdb84f — Jack Fischer (@Astro2fish) 23 июля 2017 г.

​Полярное сияние — редкое явление, возникающее, когда заряженные частицы солнечного ветра прорываются в магнитное поле Земли и сталкиваются с молекулами воздуха. Также полярное сияние называют aurora borealis в честь римской богини утренней зари.