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Астронавт снял таймлапс полярного сияния с космической станции

25.07.2017 23:01 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 25 июл — Sputnik. Американский астронавт Джек Фишер снял красочное видео полярного сияния с Международной космической станции.

Астронавт снял таймлапс полярного сияния с космической станции
CC BY-SA 2.0 / Randal Schwartz
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Бортинженер Международной космической станции Джек Фишер, который с апреля находится в космосе, снял таймлапс полярного сияния. Видеозапись астронавт разместил в собственном Twitter.

В минутном видео изображены зеленые переливания над поверхностью Земли. Запись была сделана в 400 километрах над поверхностью планеты на скорости 28 тысяч километров в час.

Видеозапись набрала в Twitter более девяти тысяч "лайков" и почти четыре тысячи репостов. В многочисленных комментариях пользователи благодарят Джека Фишера за яркие кадры и немного завидуют его местонахождению.

​Полярное сияние — редкое явление, возникающее, когда заряженные частицы солнечного ветра прорываются в магнитное поле Земли и сталкиваются с молекулами воздуха. Также полярное сияние называют aurora borealis в честь римской богини утренней зари.

 
Теги: Минск
 
 
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Пользователи интернета поблагодарили представителя NASA за красивые кадры необычного природного явления.

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