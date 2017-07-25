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Adobe назвала дату "смерти" Flash

26.07.2017 08:35 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Компания Adobe полностью прекратит поддержку и распространение анимационной технологии Flash Player в конце 2020 года. Сообщение об этом появилось в блоге компании.

Adobe назвала дату "смерти" Flash
Изображение: techworm.net

Причиной этого решения стало бурное развитие открытых стандартов, таких как HTML5, WebGL и WebAssembly. Решение Adobe поддержали компании Apple, Facebook, Google, Microsoft и Mozilla.

В конце 2020 года обновление и распространение Flash Player полностью прекратится. К этому сроку Adobe предлагает разработчикам перенести весь Flash-контент в новые открытые форматы.

До 2020 года компания будет поддерживать устаревшую технологию, чтобы помочь «миграции» клиентов и партнеров. Регулярно будут выходить патчи безопасности, Adobe поддерживать совместимость с новыми версиями ОС и браузеров, а также добавлять функции «по мере необходимости».

Flash-технологию не раз упрекали за медленную работу и многочисленные ошибки в коде, от нее отказались такие гиганты, как Google и Apple. За последние годы в стандарте веб-анимации также нашли сразу несколько серьезных угроз безопасности, после чего к ее бойкоту призвали Facebook и Mozilla.

 
 
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Компания Adobe полностью прекратит поддержку и распространение анимационной технологии Flash Player в конце 2020 года. Сообщение об этом появилось в блоге компании.

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