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Adobe назвала дату "смерти" Flash
26.07.2017 08:35 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Компания Adobe полностью прекратит поддержку и распространение анимационной технологии Flash Player в конце 2020 года. Сообщение об этом
Причиной этого решения стало бурное развитие открытых стандартов, таких как HTML5, WebGL и WebAssembly. Решение Adobe поддержали компании Apple, Facebook, Google, Microsoft и Mozilla.
В конце 2020 года обновление и распространение Flash Player полностью прекратится. К этому сроку Adobe предлагает разработчикам перенести весь Flash-контент в новые открытые форматы.
До 2020 года компания будет поддерживать устаревшую технологию, чтобы помочь «миграции» клиентов и партнеров. Регулярно будут выходить патчи безопасности, Adobe поддерживать совместимость с новыми версиями ОС и браузеров, а также добавлять функции «по мере необходимости».
Flash-технологию не раз упрекали за медленную работу и многочисленные ошибки в коде, от нее
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Компания Adobe полностью прекратит поддержку и распространение анимационной технологии Flash Player в конце 2020 года. Сообщение об этом появилось в блоге компании.
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