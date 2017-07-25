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Adobe откажется от технологий Flash к 2020 году

26.07.2017 08:52 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 26 июл — Sputnik. Американская компания Adobe объявила о прекращении поддержки плагина и платформы Flash к концу 2020 года, следует из пресс-релиза, опубликованного компанией-разработчиком.

Adobe откажется от технологий Flash к 2020 году
© Pexels
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Руководство IT-компании подчеркнуло, что одной из причин отказа от популярной платформы стало распространение технологий HTML5, WebGL и WebAssembly.

"В свете этого процесса и при сотрудничестве с несколькими технологическими партнерами, включая Apple, Facebook. Google, Microsoft и Mozilla, Adobe планирует прекратить поддержку Flash", — говорится в сообщении.

В компании призвали всех разработчиков все программы, работающие с помощью технологии Flash, перевести на другие открытые форматы. Отмечается, что Microsoft отключит Flash в Internet Explorer в 2019 году, полное удаление из всех версий Windows произойдет в 2020 году. Mozilla и Apple намерены использовать плагин до 2020 года.

Платформа Flash, выпущенная компанией в 1996 году, широко использовалась для воспроизведения видеоконтента, игр и анимации. Семь лет назад глава Apple Стив Джобс подверг критике платформу за ее небезопасность. В качестве альтернативы был представлен стандарт HTML5.

Накануне Microsoft сообщил, что "похоронит" популярный графический редактор Paint как устаревший. Планировалось, что "рисавалка" будет отсутствовать в новой версии Windows 10  Fall Creators Updat. Однако пользователи негативно восприняли эту новость и корпорация приняла решение перенести Paint в магазин приложений Windows Store.

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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