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Adobe откажется от технологий Flash к 2020 году
26.07.2017 08:52 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 июл — Sputnik. Американская компания Adobe объявила о прекращении поддержки плагина и платформы Flash к концу 2020 года, следует из
Руководство IT-компании подчеркнуло, что одной из причин отказа от популярной платформы стало распространение технологий HTML5, WebGL и WebAssembly.
"В свете этого процесса и при сотрудничестве с несколькими технологическими партнерами, включая Apple, Facebook. Google, Microsoft и Mozilla, Adobe планирует прекратить поддержку Flash", — говорится в сообщении.
В компании призвали всех разработчиков все программы, работающие с помощью технологии Flash, перевести на другие открытые форматы. Отмечается, что Microsoft отключит Flash в Internet Explorer в 2019 году, полное удаление из всех версий Windows произойдет в 2020 году. Mozilla и Apple намерены использовать плагин до 2020 года.
Платформа Flash, выпущенная компанией в 1996 году, широко использовалась для воспроизведения видеоконтента, игр и анимации. Семь лет назад глава Apple Стив Джобс подверг критике платформу за ее небезопасность. В качестве альтернативы был представлен стандарт HTML5.
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Новый стандарт HTML5 вытеснил плагин, который часто критиковали из-за наличия уязвимостей и высокого энергопотребления.
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