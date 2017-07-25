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Я намайнил, что дальше? На что потратить криптовалюту
26.07.2017 07:32 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь
За криптовалюту можно получать высшее образование: Университет Никосии на Кипре, Камбрийский университет в Великобритании, Пражский университет CEVRO принимают оплату за обучение в биткоинах. В 2015 году биткоины предлагали переводить на счет "Красного Креста" в помощь пострадавшим от землетрясения в Непале. Разумеется, за биткоины можно купить и вирус, который выведет из строя компьютеры госструктур, но можно ими расплатиться и за сэндвич в Subway. Sputnik объясняет, зачем вам действительно может понадобиться криптовалюта.
© REUTERS Benoit Tessier
Очередь в обменник
Чем большее распространение получит криптовалюта, тем меньше будут очереди в обменник у аэропорта. Сейчас биткоинами можно рассчитаться в сети ресторанов Subway, а кое-где можно купить за биткоины кофе — но скорее всего, вы попросту переводите биткоин на личный кошелек бариста. Чем быстрее
Кстати, за авиабилеты тоже можно платить биткоинами. Самый популярный сервис для бронирования билетов и отелей — BTCTrip. Пользовательский интерфейс этого ресурса мало чем отличается от множества порталов, посвященных поездкам, но цены указаны не только в долларах, но и в биткоинах и других альткоинах. Другими сервисами, которые несколько лет назад начали предлагать возможность оплатить поездки в криптовалюте, стали Expedia и Virgin Galactic.
Из авиакомпаний первой стала принимать криптовалюты AirBaltic — купить за них билет можно было еще в 2014 году. Биткоинами можно оплатить билеты в 60 городов — в Европе, на Ближнем Востоке, в России и СНГ, правда, бизнес-класс за биткоины не продают.
Кстати, в поездке можете рассчитывать на Coinmap, ресурс, на котором указаны места, в которых можно рассчитаться биткоином.
© AFP/ ROSLAN RAHMAN
Мультиварка на eBay или вирус
Microsoft предлагает пользователям пополнять кошельки собственных аккаунтов криптовалютой и затем расплачиваться ими за купленные игры, фильмы и приложения. Биткоинами можно оплатить игры и подписки Xbox.
Считается, что оплата в криптовалюте гарантирует анонимность, поэтому на западе ее используют для оплаты юридических услуг. В России с 2014 года пока лишь одна из юридических компаний позволяет платить виртуальной валютой. Впрочем, анонимность оплаты криптовалютой не нужно воспринимать априори — в Скандинавии уже были суды за покупку наркотиков за криптовалюту.
Принимал оплату в биткоинах и вирус-шифровальщик WannaCry, заразивший от 200 до 300 тысяч компьютеров в 150 странах мира. Собрал немного — чуть больше 65 тысяч долларов.
На eBay криптовалюту принимают с 2014 года, так что даже если подсудные дела вас не интересуют, можете купить за биткоины, скажем, мультиварку. Однако необходимо помнить про ограничения белорусской таможни в 22 евро за посылку.
Онлайн-покупки оплачивать криптовалютой можно на сайте Purse.io. Здесь можно заказать любой продукт, который приглянулся на Amazon, и расплатиться биткоинами. Здесь есть скидки — товар может выйти на 5-30% дешевле.
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Если ваш ребенок настаивает на покупке пятой видеокарты с тем, чтобы "майнить криптовалюту", проявите чуткость и понимание – вполне возможно, он не планирует...
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