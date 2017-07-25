«Лаборатория Касперского» объявила о выпуске мирового бесплатного антивируса под названием Kaspersky Free. Об этом в своем блоге рассказал глава компании — Евгений Касперский.





Выпуск этой антивирусной программы приурочен к 20-летнему юбилею компании. Антивирус обеспечивает базовую защиту компьютера. В нее входят файловый, почтовый и веб-антивирус, а также функции автоматического обновления, самозащиты и карантина.

Отмечается, что Kaspersky Free не конкурирует с платными версиями антивирусных программ «Лаборатории Касперского», которые отличаются наличием дополнительных функций.

В июле Kaspersky Free начнет распространяться в США, Канаде, странах тихоокеанской Азии и в Казахстане. В сентябре его запустят в Индии, Гонконге, на Ближнем Востоке, в Турции, Африке, Латинской Америке. До стран Евросоюза, а также Японии и Южной Кореи антивирус доберется в октябре

В Беларуси, России и Украине Kaspersky Free работает с 2016 года. Скачать программу можно на сайте разработчика.