МИНСК, 26 июл — Sputnik. "Лаборатория Касперского" запустила бесплатный антивирус Kaspersky Free, который отличается от платной версии несколько уменьшенным функционалом, сообщил в среду глава компании Евгений Касперский.

"Лаборатория Касперского" работает по всему миру с 1997 года — компания стала одним из самых известных в мире разработчиков антивирусов для компьютеров и мобильных устройств. В конце июля компания решила выпустить бесплатную версию антивируса.

Как уверен глава компании, бесплатный антивирус не будет конкурировать с платными версиями — ведь у нее несколько уменьшен функционал.

"Есть значительное количество пользователей, у которых нет двух тысяч рублей (около 33,5 долларов — Sputnik) на премиальную защиту, из-за чего они вынуждены устанавливать дырявые подделки и даже использовать активно навязываемый Microsoft Windows Defender", — сообщил Касперский.

Глава компании уверен, что большое число установок бесплатного антивируса повлияет на качество защиты всех пользователей благодаря увеличению баз данных для технологии машинного обучения.

Бесплатный антивирус уже прошел пилотную отработку в России, Беларуси, Украине, Китае и ряде иных стран. В "Лаборатории Касперсого" заявляют, что версию программы уже скачали несколько миллионов раз.