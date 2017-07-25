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Картинка дня: строитель заснял круглую радугу

26.07.2017 11:11 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Обычно радуга выглядит как половина окружности. Но все меняется, если смотреть не с Земли, а из более высокой точки — например, из кабины подъемного крана.

Картинка дня: строитель заснял круглую радугу
Изображение: Лахта Центр / youtube.com

Российский крановщик опубликовал видео, на котором видна радуга в форме кольца. Ролик сняли на стройке небоскреба «Лахта-центр» в Санкт-Петербурге, высота которого составит 462 метров.

«В конечном счете это больше похоже на вход в другую вселенную, чем на солнечный свет, отраженный от капель дождя», — в шутку отмечает обозреватель Gizmodo.

 
 
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Обычно радуга выглядит как половина окружности. Но все меняется, если смотреть не с Земли, а из более высокой точки — например, из кабины подъемного крана.

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