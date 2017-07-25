Картинка дня: строитель заснял круглую радугу

Обычно радуга выглядит как половина окружности. Но все меняется, если смотреть не с Земли, а из более высокой точки — например, из кабины подъемного крана.



Изображение: Лахта Центр / youtube.com

Российский крановщик опубликовал видео , на котором видна радуга в форме кольца. Ролик сняли на стройке небоскреба «Лахта-центр» в Санкт-Петербурге, высота которого составит 462 метров.

«В конечном счете это больше похоже на вход в другую вселенную, чем на солнечный свет, отраженный от капель дождя», — в шутку отмечает обозреватель Gizmodo .