Компания Xiaomi провела презентацию , в ходе которой представила смартфон Mi5X с двойной основной камерой, новую версию оболочки над операционной системой Android — MIUI 9, и «умную» колонку Mi AI Speaker.

Xiaomi Mi5X

Смартфон выполнен в цельнометаллическом корпусе и оснащен покрытием, на котором не остается следов от отпечатков пальцев.





Разрешение 5,5-дюймового экрана — 1920 на 1080 пикселей, внутри — чип Qualcomm Snapdragon 625. Оперативной памяти в устройстве 4 ГБ, постоянной — 64 ГБ. Емкость встроенного аккумулятора — 3080 мАч, есть технология ускоренной зарядки.

Еще одной особенностью устройства Xiaomi называет наличие выделенного аудио-чипа. Важно, что производитель сохранил 3,5-мм разъем для наушников.

Основная «фишка» аппарата — продвинутая основная камера с двумя фотомодулями на 12 Мп. Первый — широкоугольный, второй — телефото. Подобная связка позволяет делать снимки с эффектом размытия заднего фона. Разрешение фронтальной камеры — 16 Мп.



Фото: Gizmochina

Смартфон можно будет приобрести в черном, золотом и розовом цветах. В продажу в Китае гаджет поступит по цене в 220 долларов 1 августа.

MIUI 9

Новая версия прошивки получила несколько крупных улучшений, среди которых выделяется режим динамического распределения ресурсов устройства (Dynamic Resource Allocation).





Эта функция анализирует сценарии использования смартфона и позволяет увеличить скорость запуска наиболее часто используемых приложений.

Smart Assistant — система «умного» поиска по смартфону. С ее помощью можно быстро найти нужное фото или, например, текстовую заметку по дате или месту ее создания.





Smart App Launcher — «умный» помощник, который предлагает использовать те или иные приложение, основываясь на информации на экране смартфона.

Также появился мультиоконный режим, позволяющий на одном экране работать одновременно с несколькими приложениями.





Закрытое бета-тестирование MIUI 9 на смартфонах Xiaomi Mi6 и Redmi Note 4X начнется 27 июля. Финальная версия системы станет доступна в течение нескольких недель.

«Умная» колонка Mi AI Speaker

Девайс умеет самостоятельно определять свое местоположение и выдавать звук таким образом, чтобы в помещении не образовывалось эхо. У колонки шесть динамиков, может воспроизводить музыку, читать аудиокниги, проигрывать онлайн-радио и управлять системой «умного» дома экосистемы MIJIA.





Цена устройства — 45 долларов. Пока не известно, будет ли реализована поддержка других языков, кроме китайского.

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