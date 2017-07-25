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Sharp представит безрамочный 4K-смартфон со сканером отпечатков пальцев в дисплее

26.07.2017 14:04 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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В китайской социальной Сети Weibo появилась информация о новом безрамочном смартфоне Sharp Aquos S2, основной особенностью которого станет 4K-дисплей со встроенным в него сканером отпечатков пальцев. Об этом сообщает Gizmochina.

Разрешение 5,5-дюймового дисплея новинки, скорее всего, составит 3840 на 2160 пикселей (или 4K). Сообщается, что вокруг экрана практически не будет боковых рамок, благодаря чему смотреться смартфон должен весьма эффектно.

Sharp представит безрамочный 4K-смартфон со сканером отпечатков пальцев в дисплее

Одной из главных «фишек» гаджета, вероятно, станет сканер отпечатков пальцев, который встроят в сам дисплей.

Смартфон оснастят процессором Qualcomm Snapdragon 660 или Snapdragon 630, а также 4 или 6 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной. Основная камера устройства, скорее всего, получит два фотомодуля.

Sharp представит безрамочный 4K-смартфон со сканером отпечатков пальцев в дисплее

Стоимость смартфона с 4/64 ГБ памяти установится на уровне 399 долларов, за версию с 6/64 ГБ памяти попросят 517 долларов. По предварительной информации, в продажу устройство поступит 8 августа.

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В китайской социальной Сети Weibo появилась информация о новом безрамочном смартфоне Sharp Aquos S2, основной особенностью которого станет 4K-дисплей со встроенным...

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